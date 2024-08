El legado económico de Pedro Sánchez: Una tragedia para la clase media que no puede acceder a la vivienda

Como el caballo de Atila, Sánchez ha arrasado con cualquier brote verde en las finanzas personales de los españoles. Y lo peor es que lo ha hecho para mantener su poder, pagando con los votos que lo sostienen en La Moncloa.

El balance de su gestión es sombrío. En los últimos cinco años, el poder adquisitivo de los españoles se ha desplomado más del 20%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque se insiste en que los datos reflejan una «bajada de precios», la realidad es que solo suben menos rápido, lo que no es un consuelo. Los precios de los alimentos, excluyendo las bebidas, han subido más de un 30% en este mismo periodo. Esto significa que con el mismo dinero, los españoles ahora pueden comprar un 30% menos de alimentos que hace cinco años.

A esto se suma el triste récord de tener la tasa de paro más alta de Europa, superando el 11%, y un paro juvenil que también lidera la OCDE. Estos datos son un reflejo de la productividad hundida de nuestra economía, una tendencia que ha empeorado en los últimos 30 años, y que ahora cae al doble de la media de la Unión Europea.

Por si esto fuera poco, los ciudadanos han sido golpeados por una subida implacable de impuestos. España se ha convertido en el país europeo donde más han subido los impuestos en los últimos cinco años, a pesar de que es también el que más ha visto caer la renta disponible de sus ciudadanos. Así, el «sanchismo» ha logrado que los españoles sean cada vez más pobres y paguen cada vez más impuestos.

La ministra María Jesús Montero se ha atrevido a presumir de que los que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) son «clase media». Y, lamentablemente, tiene razón. El salario más común en España ronda los 1.200 euros netos al mes, un dato que refleja un drama económico: en España, ganar más de 30.000 euros al año te convierte en «rico», y solo el 1% de la población supera los 60.000 euros anuales.

Esta devastación no se detiene en los ingresos, sino que también afecta al acceso a la vivienda. Los españoles, más pobres y con más impuestos, enfrentan un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible. Según un reciente estudio, el alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona supera los 1.000 euros, una cifra que muchos no pueden pagar con su sueldo. Tampoco pueden comprar una vivienda, ya que carecen de los ahorros necesarios para cubrir la entrada y los impuestos asociados. Esto no es culpa del alquiler vacacional o de los especuladores, como siempre señala la izquierda, sino de la intervención del Gobierno en el mercado de la vivienda. Limitar los precios de los alquileres y reducir el suelo disponible para la construcción han empeorado la situación.

Esta realidad no es una visión sesgada de un periódico crítico, sino un simple reflejo de los datos económicos que describen el estado actual de España bajo el mandato de Pedro Sánchez. Un legado que, lejos de mejorar la vida de los españoles, ha convertido sus finanzas en un terreno árido y desolado.