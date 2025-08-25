  • ESP
Bigo Live celebra en Turquía su Mid-Year Gala 2025 y conecta a creadores de más de 15 países

Bigo Live, plataforma global líder de livestreaming, celebrará su Mid-Year Gala 2025 el 26 de agosto en el emblemático Çırağan Palace Kempinski de Estambul

Bajo el lema ‘Live Beyond the Screen’ (Vivir más allá de la pantalla), en la gala se rinde homenaje a la transmisión en directo (livestreaming) como medio para tender puentes entre culturas, impulsar a los creadores y crear vínculos importantes tanto online como offline.

Como un hito clave en la expansión de Bigo Live en Turquía y en toda la región, el evento reunirá a más de 200 creadores y socios comerciales de más de 15 países y regiones de Europa y Asia para celebrar la creatividad y el vínculo entre comunidades. Durante la noche se rendirá homenaje a algunas de las voces más influyentes e inspiradoras de la plataforma con premios destacados, como los ganadores de las categorías Familia, Influencers, Agencias y Creadores de la Mid-Year GALA, entre otros. Los ganadores recibirán un trofeo de diseño especial junto con material promocional y regalos de edición limitada de Bigo Live en reconocimiento a sus destacadas contribuciones.

La gala también pondrá de relieve la diversidad creativa de la comunidad global de Bigo Live a través de una vibrante mezcla de música, baile y arte escénico. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran un solo de violín de la artista turca nahidemusic y una pieza vocal original del creador italiano kimura. El dinámico baile en grupo de artistas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), PERFECT (Bigo ID: 737040403), DIVA (Bigo ID: 7788ok) y MILA (Bigo ID: Miillamur), llenará el escenario de energía, mientras que el creador turco BayZarif y su asistente BERSSUU ofrecerán un acto de ventriloquía único que combina humor y narrativa. El vocalista alemán Nissim aportará profundidad con una actuación llena de sentimiento. Las piezas de danza tradicional y contemporánea turca completarán el cartel, añadiendo un marcado carácter local a este escaparate global.

«La Mid-Year Gala de Turquía es más que una celebración de logros, es un reflejo de nuestro compromiso con el fomento de una comunidad de creadores diversa, inclusiva e inspiradora», indicó un portavoz de Bigo Live. «Esta gala celebra cómo las conexiones reales, más allá de las culturas y las fronteras, pueden comenzar y crecer a través de una pantalla».

La gala se transmitirá en directo en el canal oficial de Bigo Live, invitando a una audiencia global a sintonizar y participar mediante chat en tiempo real, regalos virtuales y oportunidades de premios. Descargar la aplicaciónseguir a Bigo Live en Instagram para estar al día de las últimas novedades y «únete a nosotros para celebrar el poder transformador de las transmisiones en directo».

