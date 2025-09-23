  • ESP
Huawei es nombrada Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ para Plataformas de Almacenamiento Empresarial

La empresa de análisis Gartner®, de renombre internacional, ha publicado el «Cuadrante Mágico para Plataformas de Almacenamiento Empresarial, 2025». Huawei se ha posicionado en el Cuadrante de Líderes, siendo el único proveedor no norteamericano en lograrlo

Huawei Data Storage continúa impulsando la innovación tecnológica, aprovechando una plataforma de datos preparada para IA, una sólida resiliencia y eficiencia de datos, y una gestión avanzada e inteligente de datos para satisfacer de forma integral las diversas necesidades de las empresas en entornos de nube híbrida, IA y casos de uso empresarial críticos.

Las soluciones de almacenamiento de datos de Huawei se utilizan en más de 150 países y regiones de todo el mundo, atendiendo a clientes en sectores como el financiero, de telecomunicaciones, manufactura, salud, gobierno y servicios públicos en Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, África y la región Asia-Pacífico.

Para saber más sobre los productos y soluciones de almacenamiento de Huawei, visite: https://e.huawei.com/en/products/storage

Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Almacenamiento Empresarial, por Jeff Vogel, Julia Palmer, Chandra Mukhyala, Joseph Unsworth, 2 de septiembre de 2025

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con la debida autorización. Todos los derechos reservados. Magic Quadrant (Cuadrante Mágico) es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas y se utiliza aquí con la debida autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, ni sugiere a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner se basan en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como información factual. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

