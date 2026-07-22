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Incendios, inundaciones y desertificación cambian la forma de valorar las fincas rústicas

Las valoraciones de los activos rurales empiezan a incorporar variables ambientales y climáticas, un cambio que ya influye en las decisiones de propietarios, entidades financieras, aseguradoras e inversores. Para ayudar a comprender esta transformación, Valmesa recoge en su informe las principales claves sobre cómo los riesgos ambientales están ganando peso en la valoración de las fincas rústicas y qué aspectos deben tenerse en cuenta en los procesos de análisis y toma de decisiones

Incendios, inundaciones y desertificación cambian la forma de valorar las fincas rústicas
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La forma de valorar las fincas rústicas está evolucionando. Junto a los criterios tradicionales, el análisis técnico incorpora con mayor frecuencia información sobre riesgos ambientales, como la exposición a incendios forestales, inundaciones o procesos de desertificación. Estas variables complementan la valoración tradicional y permiten obtener una visión más completa del activo y de los riesgos que pueden influir en su comportamiento futuro.

Una valoración que mira más allá de la productividad del suelo
Este cambio responde a una transformación más amplia que está experimentando el sector de la valoración. Hasta ahora, las tasaciones de fincas rústicas se apoyaban principalmente en variables agronómicas, económicas y jurídicas, como la calidad y productividad del suelo, la disponibilidad de recursos hídricos, el tipo de cultivo o incluso la situación urbanística del terreno. Estos criterios siguen siendo la base de la valoración. Sin embargo, el análisis técnico puede complementarse con información ambiental y territorial que aporta una visión más completa del activo y de los riesgos que pueden influir en su evolución.

La creciente exposición del territorio a fenómenos asociados al cambio climático, junto con la evolución del marco regulatorio europeo y las crecientes exigencias en materia de gestión de riesgos por parte del sector financiero, están impulsando esta transformación. Según el informe de Valmesa, incorporar información ambiental permite enriquecer el análisis y evaluar con mayor precisión aspectos como la estabilidad, la resiliencia y el comportamiento futuro de las fincas rústicas.

Incendios, inundaciones y desertificación entran en la ecuación
Además de las características tradicionales del terreno, cada vez resulta más relevante incorporar al análisis información sobre los riesgos a los que puede estar expuesto el activo. Factores como los incendios forestales, las inundaciones, la desertificación u otros fenómenos climáticos permiten complementar la valoración técnica con una mejor comprensión de la exposición del inmueble y de su posible incidencia a medio y largo plazo.

El uso de sistemas de información geográfica (GIS) y cartografía procedente de fuentes oficiales permite localizar y representar estos riesgos con criterios homogéneos y objetivos, aportando una mayor precisión a los procesos de valoración y facilitando un análisis más completo de los activos rurales.

La financiación también mira al riesgo ambiental
Este cambio no solo afecta a los propietarios de las fincas rústicas. También las entidades financieras, las aseguradoras y los inversores necesitan disponer de una información cada vez más completa sobre la exposición de los activos rurales a riesgos ambientales antes de adoptar decisiones de financiación, constitución de garantías, inversión o aseguramiento.

Valmesa integra la información ambiental en sus procesos de valoración
Para responder a esta transformación del mercado, Valmesa ha desarrollado una plataforma de mapas ambientales que incorpora información georreferenciada procedente de fuentes oficiales sobre riesgos como incendios forestales, inundaciones, desertificación o riesgo sísmico. La herramienta integra esta información territorial en los procesos de valoración, enriqueciendo el análisis técnico de cada activo con criterios homogéneos y objetivos.

El informe completo Valoración de Terrenos y Fincas Rústicas puede descargarse en: https://www.valmesa.com/valoracion-terrenos-fincas-rusticas-riesgos-ambientales

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