Attia Yamani: «Es el mejor momento para ir a Egipto»

¿Es seguro viajar a Egipto? ¿Ha afectado de alguna manera la guerra Israel-Hamás al turismo receptivo en el país? Estas son las preguntas que se hacen a diario miles de personas que tienen planeado visitar este destino turístico y aún dudan sobre si hacerlo o no. Al respecto conversamos con Attia Yamani, CEO de Dunas Travel, una de las más importantes agencias receptivas de habla hispana en Egipto. VER VÍDEO ENTREVISTA

Yamani nos asegura que es el mejor momento para conocer el país:

«La situación está tranquila. El destino está operando con absoluta normalidad. Seguimos recibiendo a nuestros pasajeros con nuestros vuelos de siempre, de todas las semanas, todos los sábados y lunes. Tenemos incluso salidas diarias desde Latinoamérica».

«El conflicto entre israel-Palestina ha afectado. Entiendo que las jotivias no ayudan, pero lo que pasa es que la gente tiene que entender la diferencia geográfica entre un país y otro, no siempre hay que poner a todo en el mismo saco. Egipto es un destino que está muy seguro, funciona con normalidad. No hay ningún problema en Egipto».