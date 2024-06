Elena Berberana apuntala desde El Salvador el éxito de Bukele: «Es más que un presidente»

La periodista Elena Berberana analiza la actualidad política de España y el impacto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele y cómo ha cambiado el país desde que llegó a la presidencia. Para ello, se ha desplazado al país centroamericano para ver con sus propios ojos cómo es la realidad.

Respecto a la actualidad nacional, se ha referido a la última carta emitida por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la imputación sobre su esposa, Begoña Gómez.

La periodista también recrimina la actitud del Sánchez, al que señala de querer saltarse la justicia y los jueces para seguir dominando el relato que difunden en los medios afines al hacerse las víctimas.

Sin embargo, Berberana deja en claro el error de cálculo que significaron los cinco días de ‘reflexión’ que tomó el socialista para distraer. Explica que eso ha hecho que el nombre de la esposa del presidente sea reconocido y además, se asocie a la corrupción.

“La gente me dice ‘la mujer corrupta de Sánchez’, están enterados de la política española y de lo que sucede. Todos me dicen que necesitamos un Bukele. Lo odian aquí, no pueden con él”.