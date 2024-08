Arabia Saudita: Un país en metamorfosis hacia la modernidad

Con casi un 70% de la población menor de 35 años, Arabia Saudita se encuentra en el umbral de una nueva era, donde la juventud juega un papel crucial en el cambio del paisaje urbano y la evolución del espíritu tradicional.

Uno de los pilares de esta metamorfosis ha sido la incorporación de la mujer al mercado laboral, marcando un hito significativo en la historia del país. Las reformas que han permitido esta integración reflejan un compromiso con la modernidad y la diversidad, impulsando a la nación hacia un horizonte más inclusivo.

El sector cultural ha emergido como un motor clave en esta nueva visión del país. La promoción cultural no solo ha revitalizado la escena artística local, sino que también ha posicionado al país como un destino atractivo para nuevas inversiones. En medio del desierto, una nueva comunidad artística ha florecido, vibrante y dinámica, como un jardín exuberante que desafía el entorno árido. Este renacimiento cultural es testimonio del cambio profundo que está viviendo Arabia Saudita, un país que, manteniendo su esencia, se proyecta con determinación hacia un futuro lleno de oportunidades y diversidad.

La historia de Arabia Saudita en la actualidad es la de una nación en movimiento, donde la modernidad y la tradición coexisten en un delicado equilibrio, y donde cada paso hacia el futuro se da con una mirada firme en las raíces que han definido su identidad a lo largo de los siglos.

Vision 2030: Revolucionando el Turismo

Uno de los principales objetivos de Arabia Saudita es el lograr diversificar su economía, reduciendo su dependencia del petróleo y generar nuevas oportunidades en sectores como son; el turismo, la cultura y el ocio, con el objetivo de convertir al país en un destino turístico de primer orden mundial.

Según el presidente del Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo, el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán “en Arabia Saudí hemos desarrollado una adicción por el petróleo”, y es que la nación saudí ha obtenido tradicionalmente más del 70% de sus ingresos de la venta del crudo, provocando que está dependencia le haga especialmente vulnerable a la gran volatilidad existente en los mercados internacionales.

Además, en el núcleo de este ambicioso plan estratégico trazado por los gobernantes del reino, late con fuerza el desarrollo de regiones emblemáticas como AlUla, que con su singularidad y rico patrimonio natural e histórico está llamada a convertirse en nuevo lugar de peregrinación de turismo de lujo de los próximos años. La inversión inicial que ha recibido la región para su desarrollo está cifrada en torno a 15,000 millones de USD.

Al-Ula: Un tesoro por descubrir

AlUla, es un tesoro arqueológico que data de tiempos de los nabateos y dadaitas. Con impresionantes paisajes desérticos, imponentes formaciones rocosas y enclaves históricos como Hegra, (Patrimonio Mundial de la UNESCO), AlUla se convierte en una ventana al pasado del reino saudí y el enclave perfecto para testear los nuevos planes de desarrollo turístico del gobierno. Quizás, uno de los proyectos que más han llamado la atención en la comunidad internacional dentro de la región es Wadi Al-Fann, también conocido como el Valle de las Artes. Este proyecto tiene como fin crear un centro cultural dinámico que celebre las artes y la creatividad en medio del desierto. Con espacios para exposiciones, talleres y eventos culturales, este valle para las artes logrará convertirse en un punto de encuentro para artistas y amantes del arte de todo el mundo. Además, las grandes cadenas hoteleras como Marriott, Six Senses, Habitat o Banyan Tree, están empezando a implantarse en el lugar con el claro objetivo de atraer a un turismo de alto standing a la región. Según datos proporcionados por la Compañía Estatal para el Desarrollo de AlUla su huella inmobiliaria cubrirá un total de 7,3 millones de metros cuadrados. En su enfoque principal no solo se incluyen hoteles sino que el proyecto se extiende a villas y apartamentos construidos en el nuevo estilo arquitectónico saudí de baja altura.

Desert X: Un espejismo artístico en medio el Desierto

Dentro de los planes para AlUla, la exhibición anual Desert X se erige como un proyecto único que fusiona el arte contemporáneo con el paisaje del desierto como telón de fondo. Inspirado en el éxito de Desert X en California, esta exhibición de arte al aire libre logra llevar obras de artistas internacionales a los vastos espacios del desierto. En la presente edición de este año, Desert X AlUla 2024 destacó por una temática que buscaba hacer visible lo invisible, bajo el título ‘En la Presencia de la Ausencia’, reuniendo a dieciocho artistas comisionados, incluyendo nombres como Giuseppe Pennone, Kimsooja y Ayman Yossri Daydban, con el objetivo de explorar las percepciones ilusorias en el vasto desierto de AlUla. En palabras de la Dra. Effat Abdullah Fadag, curadora de la exhibición More than Meets the Eye, “ el cambio en Arabia Saudí es muy rápido y entramos en un momento emocionante para la comunidad saudí.”

Impacto y Oportunidades

La transformación de AlUla en un destino turístico y cultural tiene el potencial de generar un impacto significativo en la región. Se espera que la creación de empleo y el desarrollo económico impulsen el crecimiento local y atraigan inversiones extranjeras. Además, la promoción de la cultura y el arte sauditas en un escenario internacional ayudará a fortalecer los lazos culturales y fomentar el entendimiento global.

Desafíos y Consideraciones

Aunque los planes para AlUla son emocionantes, también plantean desafíos y consideraciones importantes. La preservación del patrimonio histórico y natural de la región es fundamental para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Además, es crucial abordar las preocupaciones ambientales y sociales para garantizar que el desarrollo turístico sea inclusivo y respetuoso con las comunidades locales y el medio ambiente.

Una mirada hacia el Futuro

Arabia Saudita está inmersa en un viaje emocionante de cambios, y el optimismo de sus habitantes es más que palpable. Con Desert X y Wadi Al-Fann como catalizadores de la innovación y la creatividad, la región está lista para florecer como un destino turístico y cultural de primer orden en 2030. Si se logra mantener un equilibrio entre el pasado y el futuro, AlUla se convertirá en un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad, creando experiencias únicas y duraderas para todos aquellos que la visiten.