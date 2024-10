Trump gana terreno a Kamala Harris en todos los estados clave según las encuestas en EE.UU

El 5 de noviembre es la fecha clave y la cosa está muy reñida según marcan las encuestas, que ahora dan un leve avance de Trump en ciertos puntos clave.

Desde que Kamala Harris sucediera a un acabadísimo Joe Biden en el frente demócrata, estos comicios en los que parecía que arrasaría el anterior presidente, Trump, comenzaron a vacilar. Ahora, un mes antes, se pelea cada voto.

Los sondeos a nivel nacional de este arranque de semana en octubre arrojan que Harris lleva un mes liderando por una distancia de entre 2 a 4 puntos y hay cierta estabilidad en ello.

Pero la realidad es que hablamos de un país en el que no elige el voto popular sino el colegio electoral. No se trata solo de cuánta gente te apoya en las urnas, sino de cuántos estados logras recabar. Es un sistema ciertamente perverso que, no obstante, les permite a los candidatos centrarse en estados más que en personas.

Y es ahí donde se aprecia una mejoría del candidato republicano. Ahora ha tomado la delantera en Carolina del Norte y la cosa está muy tensionada porque Trump se permite hacer cábalas sumándolo a los otros estados clave como son Míchigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada.

Es tal la igualdad que revelan las empresas dedicadas a la demografía que incluso los equipos de campaña de los candidatos han empezado a filtrar datos de condados, más pequeños que los estados, porque quizás la contienda es tan igualada en una infartante jornada de 5 de noviembre que hay que recurir a esos parámetros. Harris o Trump, tic tac.