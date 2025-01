Elon Musk: El genio a la sombra de Trump sacude el tablero mundial

La tesis de algunos expertos es que el cóctel no tardará en explosionar.

Son Elon Musk y Donald Trump demasiado peculiares y tienen ambos egos tan gigantescos, que parece complicado que puedan seguir mucho tiempo tan coordinados y cercanos como se les ve ahora.

Pero nunca se sabe.

Musk no conoce límites y de momento acapara titulares, como quien riega el jardín.

Esta vez, no por sus hazañas empresariales o tecnológicas, sino por su creciente influencia en la política global.

El hombre más rico del mundo y figura polarizante por excelencia, que no hace tanto prefería «mantenerse al margen de la política», se ha convertido en un actor clave en el escenario político internacional, desafiando etiquetas y convenciones.

De emprendedor visionario a agitador político

Musk, conocido por revolucionar la industria automotriz con Tesla y conquistar el espacio con SpaceX, ha ampliado su horizonte de influencia.

Su adquisición de Twitter, ahora rebautizado como X, por 44.000 millones de dólares en 2022, marcó un punto de inflexión.

La plataforma se ha convertido en su megáfono personal, desde donde no duda en opinar sobre temas candentes y respaldar a figuras políticas controvertidas.

El multimillonario no se conforma con ser un mero espectador.

Su apoyo financiero de 250 millones de dólares a la campaña de Trump fue crucial para la victoria del republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Musk estuvo presente y de forma muy visible y lucida en la toma de posesión de Trump el 20 de enero, sellando su papel como uno de los asesores más influyentes del nuevo gobierno estadounidense.

Un genio incontrolable

Pero Musk no es fácil de encasillar.

A pesar de su respaldo a Trump y sus guiños a la derecha política, el empresario de origen sudafricano desafía las etiquetas tradicionales.

Su reciente crítica al proyecto de inteligencia artificial Stargate, anunciado por Trump con bombos y platillos, demuestra que Musk no se somete a ninguna agenda política predeterminada.

El proyecto Stargate, una iniciativa de 500.000 millones de dólares para impulsar la infraestructura de IA en Estados Unidos, fue presentado como un logro temprano de la administración Trump.

Sin embargo, Musk no dudó en cuestionar públicamente la viabilidad financiera del proyecto, afirmando que las empresas involucradas «no tienen los fondos» necesarios.

Esta actitud crítica, incluso hacia sus aliados políticos, refleja la naturaleza indomable de Musk.

El presidente Trump, lejos de molestarse, restó importancia al desacuerdo, atribuyéndolo a la animosidad personal de Musk hacia uno de los participantes del proyecto, presumiblemente Sam Altman de OpenAI.

La mirada puesta en Europa

Musk ha puesto su mira en Europa.

Su reciente respaldo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha causado revuelo en el viejo continente.

A través de X, Musk ha instado a los alemanes a votar por la AfD, argumentando que es «el único partido que puede salvar Alemania«.

Esta intromisión en la política europea no ha pasado desapercibida.

La Comisión Europea ha anunciado una investigación sobre posibles manipulaciones del algoritmo de X para favorecer ciertos contenidos políticos.

Las autoridades europeas advierten que, si se comprueban estas acusaciones, Musk y su plataforma podrían enfrentar multas millonarias e incluso el bloqueo de X en los 27 países miembros de la UE.

UN LIDER CON ESTILO

El estilo de liderazgo de Musk es tan innovador como polémico.

Conocido por su enfoque de «pacesetting» y su naturaleza coercitiva, Musk exige excelencia y resultados rápidos.

Esta mentalidad ha impulsado el éxito de sus empresas, pero también ha generado críticas por crear ambientes de trabajo estresantes y poco saludables.

Musk también es reconocido por su capacidad para inspirar y motivar.

Su visión audaz y su disposición a asumir riesgos han atraído a algunos de los talentos más brillantes del mundo a sus empresas.

Como señala un ex ejecutivo de SolarCity: «Es la persona más inteligente que he conocido. No puedo decirte cuántas veces preparé un informe para él y me hizo una pregunta que nos hizo darnos cuenta de que estábamos viendo el problema de manera completamente equivocada».

¿Genio o villano?

La figura de Musk sigue siendo objeto de debate.

Para sus admiradores, es un visionario que está transformando múltiples industrias y empujando los límites de lo posible.

Para sus detractores, es un empresario irresponsable que utiliza su riqueza e influencia para manipular mercados y sistemas políticos.

Lo cierto es que Musk no encaja fácilmente en ninguna categoría.

Su apoyo a causas progresistas como la lucha contra el cambio climático contrasta con su respaldo a figuras políticas de derecha.

Su defensa de la libertad de expresión en X choca con acusaciones de censura selectiva en la plataforma.

A medida que Musk expande su influencia más allá del mundo empresarial, surgen preguntas sobre las implicaciones a largo plazo de sus acciones.

¿Podrá mantener su independencia y espíritu crítico mientras navega las turbulentas aguas de la política global?

¿O sucumbirá a las presiones y compromisos que inevitablemente acompañan al poder político?

Lo que está claro es que Elon Musk seguirá siendo una figura central en los debates sobre tecnología, política y el futuro de la Humanidad.

Su genialidad incontrolable y su determinación para «ir a por todas» continuarán desafiando nuestras expectativas y sacudiendo el statu quo.