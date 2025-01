Romi Gonen, Emily Damari and Doron Steinbrecher, las tres primeras rehenes que liberarán los terroristas de Hamas.

El alto el fuego en Gaza finalmente está en marcha.

La tregua -que Tel Aviv etiqueta de ‘temporal‘- se retrasó tres horas después de que Israel dejara claroe estaba esperando que Hamás entregara una lista con los nombres de los rehenes que serán liberados este domingo 19 de enero de 2025.

Tras arrastrar los pies y escudarse en ‘detalles técnicos’, los terroristas entregaron dicha lista.

Durante el retraso, Israel continuó bombardeando Gaza.

Al menos 13 palestinos murieron y otros 30 resultaron heridos por ataques israelíes el domingo por la mañana, después de que pasara la hora prevista para el inicio del alto el fuego.

Según el acuerdo, se espera que 33 rehenes israelíes sean liberados a cambio de cientos de prisioneros palestinos en la primera fase del plan.

Se espera que Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher, las tres primeras rehenes que liberarán los terroristas de Hamas sean liberadas no antes de las 16:00 horas del domingo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado la construcción de tres recintos cerca de la frontera para recibir a los rehenes, ubicados en Kerem Shalom, Re’im y Zikim.

Las FDI estiman que transcurrirán aproximadamente dos horas desde que los rehenes lleguen a manos israelíes, pasando por un examen médico inicial, hasta que sean trasladados a los hospitales.

Representantes del Ministerio de Salud, el Shin Bet (servicio de seguridad interior), la Policía de Israel y las FDI ya están posicionados en estos lugares.

Inmediatamente después de que las mujeres secuestradas sean liberadas y entregadas a Israel, a través de la mediación de la Cruz Roja, los primeros 90 terroristas palestinos prisioneros saldrán de las cárceles israelíes y trasladados a los territorios palestinos en Cisjordania o Jerusalén Este.

Pocas bromas con Israel

Soltar terroristas que han asesinado a los tuyos no es un trago dulce y a eso se suma la justificada sensación de que lo que tu no garantices, no lo ¡hará nunca la mal llamada comunidad internacional.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció a primera hora que el alto el fuego en Gaza no se llevará a cabo hasta que Hamás proporcionease los nombres de los primeros rehenes que planea liberar.

En un comunicado, Hamás trató de justificar el retraso achacándolo a «razones técnicas de campo».

Según el acuerdo de alto el fuego, los nombres deberían proporcionarse al menos 24 horas antes de un intercambio planificado – el primero estaba programado para realizarse más tarde este domingo.

El alto el fuego debía haber entrado en vigor a las 08:30 hora local, que son las 7:30 hora de Madrid.

Ya la víspera, Netanyahu había lanzado una advertencia contundente: no habrá nada si no le entregan ya la lista de los 33 rehenes israelíes que serán liberados.

Y ademas, deja claro que Israel se reserva el derecho de reanudar la guerra en Gaza si las negociaciones para una segunda fase del acuerdo de tregua fracasan.

En un discurso televisado la noche del sábado, Netanyahu calificó el alto el fuego de «temporal» y aseguró que su país está preparado para volver a la acción militar con el apoyo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

«Si nos vemos obligados a reanudar la guerra, lo haremos con fuerza», declaró el primer ministro israelí, añadiendo que Israel ha «transformado el panorama de Oriente Medio» durante los últimos 15 meses de conflicto.

El alto el fuego, que marca un hito significativo en la guerra más mortífera de Gaza hasta la fecha, está programado para entrar en vigor el domingo 19 de enero a las 08:30 hora local (06:30 GMT).

Sin embargo, Netanyahu ha señalado que Israel no procederá con el acuerdo hasta que Hamás proporcione una lista de los rehenes que serán liberados.

En el ataque, aquelarre de asesinatos y violaciones del 7 de octubre, la organización terrorista secuestró a 252 personas, algunas de ellas ya muertas.

De ellas, 117 fueron liberadas (principalmente mujeres, niños y trabajadores extranjeros) durante la única tregua de este conflicto de una semana a finales de noviembre de 2023.

También se repatriaron 40 cadáveres.

El resto sigue cautivo, incluido un bebé como Kfir Bibas.

Detalles del acuerdo

El acuerdo, mediado por Qatar y Estados Unidos, prevé la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de 1.890 prisioneros palestinos en las próximas semanas.

La primera fase del intercambio comenzará el domingo, con la liberación esperada de tres rehenes israelíes civiles de sexo femenino.

Netanyahu destacó los logros de las operaciones militares israelíes, incluyendo la eliminación del líder de Hamás, Yahya Sinwar.

«Hemos transformado el paisaje de Oriente Medio», afirmó, añadiendo que Hamás se encuentra ahora «completamente aislado«.

Reacciones internacionales y preparativos

Mientras tanto, la comunidad internacional -siempre tan pacatada, escorada y miope- se prepara para la implementación del acuerdo.

amiones de ayuda humanitaria ya se están alineando en el paso fronterizo de Rafah, según informes de medios egipcios.

Se espera que la ayuda a Gaza se incremente a 600 camiones diarios, aunque la ONU advierte que esto sería «solo un comienzo» para abordar la crisis humanitaria en el enclave.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha expresado su confianza en que la implementación del alto el fuego comenzará el domingo.

Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y compleja.

Tensiones internas en Israel

La decisión de Netanyahu de aceptar el acuerdo ha revelado profundas divisiones en la política israelí.

Ministros de extrema derecha, como Itamar Ben-Gvir, han amenazado con dimitir si el acuerdo sigue adelante, argumentando que es «catastrófico».

El acuerdo actual se asemeja notablemente a una propuesta que Netanyahu rechazó vehementemente hace casi un año, lo que ha generado críticas y confusión entre sus aliados políticos.

El conflicto ha tenido un impacto devastador en Gaza.

Según informes, el 90% de la población ha sido desplazada por los incesantes ataques aéreos y terrestres israelíes, dejando grandes partes del territorio en ruinas.

La segunda fase del alto el fuego, que comenzará en el día 16, buscará establecer una «conclusión duradera del conflicto».

Se espera que incluya la liberación de más rehenes, incluidos hombres, y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Retirada que nunca será ya completa.