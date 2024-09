El chavismo amenaza con romper relaciones con España tras el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela

La propuesta de Rodríguez de romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España es un movimiento que refleja la creciente tensión entre Caracas y Madrid, pero también pone de manifiesto el carácter agresivo y poco flexible del régimen de Nicolás Maduro frente a cualquier crítica externa.

La furibunda reacción de Rodríguez, un actor clave dentro del chavismo y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no es sorprendente, pero sí preocupante. Al tratar de aislar a Venezuela en el contexto internacional, el chavismo parece estar cerrando cualquier puerta que permita una salida negociada y pacífica a la crisis política.

La propuesta del Congreso español de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, si bien simbólica, ha tocado un nervio en el régimen. La reacción visceral de Rodríguez, exigiendo una ruptura total con España, es más un reflejo de la paranoia del chavismo que una respuesta estratégica a una realidad geopolítica inevitable. El reconocimiento de González por parte de España no es más que otro paso en el creciente aislamiento diplomático que enfrenta Maduro en Europa.

La decisión de atacar a España, acusándola de alinearse con «asesinos» y «fascistas», es una táctica familiar del chavismo, que suele recurrir a un discurso beligerante cada vez que siente que su legitimidad está en entredicho. Sin embargo, esta retórica de confrontación ya no tiene el impacto que solía tener en los primeros años del régimen. Hoy, Venezuela está más aislada que nunca y las amenazas de Rodríguez sobre cesar vuelos y actividades comerciales con España suenan más a un intento desesperado por mantener una narrativa de resistencia ante un mundo que ya no les presta atención.

Lo irónico es que, en medio de esta rabieta diplomática, el chavismo parece olvidar que las relaciones con países como España son uno de los pocos lazos que le quedan con el mundo democrático. El hecho de que Rodríguez pida la suspensión de actividades comerciales y vuelos entre los dos países demuestra una desconexión preocupante con la realidad económica de Venezuela, un país que depende en gran medida de las remesas y de las relaciones comerciales con el exterior para sobrevivir.

Lo más preocupante es que, detrás de esta propuesta, hay una falta de voluntad por parte del régimen para buscar soluciones dialogadas a la crisis. El rechazo a cualquier intervención internacional, por mínima que sea, es un síntoma de la intransigencia que ha caracterizado al chavismo durante años. En lugar de aprovechar la oportunidad para replantear su estrategia, el gobierno venezolano parece estar dispuesto a hundirse en su propio aislamiento, lo que solo empeora la situación interna del país.

La iniciativa del Congreso español no es vinculante, pero tiene un peso político importante. Y, aunque no sea capaz de forzar un cambio inmediato en la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, el hecho de que haya sido apoyada por partidos que tradicionalmente han sido aliados del gobierno socialista demuestra que la presión sobre el régimen de Maduro no viene solo desde la derecha. El chavismo, sin embargo, continúa en su línea de confrontación y victimismo, una fórmula que, aunque le haya servido en el pasado, está cada vez más desgastada ante los ojos del mundo.

Al final, lo que queda claro es que, para el régimen de Nicolás Maduro, cualquier gesto de reconocimiento hacia la oposición, por mínimo que sea, es visto como una amenaza existencial. En lugar de dialogar o negociar, su respuesta es siempre la confrontación y el aislamiento. Pero, como demuestran las crecientes críticas internacionales, esa estrategia tiene fecha de caducidad. Y cuando eso suceda, el chavismo se encontrará sin aliados y sin excusas.