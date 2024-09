Miguel Ángel Aguilar revela a Rojo el ‘secreto’ de la sumisión de muchos periodistas a Sánchez

Miguel Angel Aguilar (Madrid, 1943) es un periodista español.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, obtuvo su título de periodista en 1969.

Formó parte de Diario Madrid hasta su desaparición; fue corresponsal de Cambio 16 en Bruselas y director de Diario 16, columnista de El País, director de la Agencia EFE, director del diario El Sol y columnista en la revista Tiempo y fue presidente editor del semanario Ahora hasta su cierre en 2016. Actualmente es columnista en Vozpópuli y cronista parlamentario en 20 minutos.

En una interesante conversación con el director de PERIODISTA DIGITAL, Alfonso Rojo, ha conversado sobre el estado de la profesión y el enrevesado panorama político, dejando frases para enmarcar:

“Veo a España en una situación peligrosa y con tendencia a agravarse”

“La precariedad es la pendiente hacia la sumisión”

“Antes los diarios y la radio eran prósperos. Ahora hay precariedad en los medios informativos”

“Las personas están en el gratis total: Los periódicos ya no se venden y hay una repugnancia a pagar por los digitales”

“Los empresarios de los medios en España siempre han demostrado torpeza en los negocios”

“Ya no hay publicidad ni venta, los que hacen periodismo se han quedado sin medios”

“La precariedad y la ruina hace a las empresas susceptibles a la influencia del poder porque ahí está el mayor ‘yacimiento’ de publicidad ahora mismo”

“No entiendo la postración ante el poder de Iñaki Gabilondo y Pedro J. Ramírez, no viven en la precariedad”

“Estar a buenas con el poder siempre ayuda con cualquier cosa, está demostrado”

“Como pasaba con Franco, la falta de calor en el elogio a Sánchez se paga”

“Muchos periodistas no van al palco de prensa del Parlamento o a las manifestaciones, han perdido el contacto”

“Hay mucha gente que nunca dio la cara ni le vimos en momentos de necesidad para defender las libertades, ahora vienen con bromas cuando tenían edad para estar en ciertos sitios”

“La gente está amedrentada y el miedo también conduce a la sumisión. Tú inoculas miedo y recolectas sumisión. Nadie quiere el conflicto”

“Sánchez ha pasado los límites al nombrar a personas con nombre y apellido que no pueden dar la réplica en el Congreso como periodistas y empresarios”

“Todos los elogios son insuficientes y toda crítica, excesiva”

“Sánchez no mide ni toma en cuenta el peligro de las cosas que dice siendo el presidente de Gobierno”

“El periodista tiene que estar aunque no le dejen preguntar”

“Sánchez se desdice al afirmar que gobernará sin el Parlamento cuando en su discurso lo basa en que es presidente por el Congreso y no por el voto popular”

“Yo creo que estamos en un fin de curso, creo que esto se termina”

“Sánchez es un embaucador pero el problema es que la gente aguanta”

“En La Moncloa se ha abolido el principio de contradicción: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”

“Sánchez no ha arreglado el problema de Cataluña, le ha dado más poder a los independentistas mientras ellos siguen diciendo lo mismo”

“A mí no me ha compensado el rencor, es una vida muy triste. He ido ofreciendo indultos”