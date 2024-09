Miguel Tellado ofrece a Rojo la mejor definición de Sánchez: “Es el presidente del miedo y del odio”

Miguel Tellado (Ferrol, 1974) es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Santiago de Compostela. Es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. También fue el vicesecretario general de Organización del PP y el secretario general del Partido Popular de Galicia entre 2016 y 2022

El popular ha analizado el panorama de cara al inicio del curso político en una afable conversación con Alfonso Rojo en Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas del director de Periodista Digital.

Tellado ha dejado un gran cantidad de frases interesantes:

“La gente siempre nos pregunta ‘¿cuándo se va a ir Sánchez?’ y que ‘hay que darle más caña’”

“Sánchez ha llevado al PSOE a desertar del constitucionalismo. El PSOE ahora considera que el fin justifica los medios”

“Las declaraciones de Sánchez son tremendamente graves: pretende gobernar de espaldas al Legislativo. Es una declaración de guerra al sistema político”

“Sánchez se niega a aceptar el principio de separación de poderes, básico en cualquier democracia”

“Las palabras de Sánchez revelan cuál es su forma de entender el poder”

“Pedro Sánchez no reconoce ningún poder a parte del suyo. Es un autócrata”

“Esta Legislatura ha nacido muerta. Hace todo lo necesario para permanecer en La Moncloa pero no para gobernar”

“La Legislatura se cuenta por las derrotas de Sánchez en el Parlamento”

“En España quienes mandan son Junts, es decir, Puigdemont, y los señores de Esquerra”

“A Sánchez no le importa gobernar sin Presupuestos”

“Tenemos que hacer una oposición contundente y vigilante. El Gobierno debe sentir nuestra respiración en la nuca”

“Sánchez acabará cayendo porque no tiene apoyo social”

“Sánchez lidera un gobierno cercado por la corrupción de su Ejecutivo, de su partido y de su entorno personal”

“Vive en una huida hacia adelante que no tiene ningún sentido. Tiene que asumir que su Gobierno está puesto en cuestión por la Justicia”

“Sánchez ha vendido la igualdad de todos los españoles a cambio de su investidura”

“El cupo independentista que ha prometido a ERC hace que haya españoles de primera y de segunda”

“Sánchez trata de transformar por la puerta de atrás el sistema: imponer un federalismo

“Sánchez es el presidente del miedo y del odio. Con esos dos elementos ha sostenido su discurso”

“A día de hoy no hay aritmética para una moción de censura por lo que no tiene sentido impulsarla ahora”

“En esta Legislatura ha faltado gestión y sobrado politiquería de la mala”

“Tenemos que trabajar para precipitar la caída de Sánchez”

“Vox es un partido distinto al PP pero yo los respeto”

“Creo que Vox se equivocó al romper los gobiernos con el PP”

“Hay muchos votantes del PSOE que hoy se sienten traicionados. Hay que convencerlos de darnos su confianza”

“Lo mejor que le podemos ofrecer a la sociedad es un proyecto único y unido. Hay que dejar atrás la crispación y la bronca permanente”

“Nuestra oposición tiene que ser implacable en el fondo pero impecable en las formas”

“Vivimos un momento histórico y no le podemos fallar a España”

“Sánchez es lo peor que le ha pasado a España en los últimos 10 años”