Miguel Tellado, durísimo contra el ‘desaparecido’ Pedro Sánchez: “Debe dar explicaciones, no puede ocultarse detrás de Begoña Gómez”

Miguel Tellado (Ferrol, 1974) es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Santiago de Compostela. Es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. También fue el vicesecretario general de Organización del PP y el secretario general del Partido Popular de Galicia entre 2016 y 2022. Actualmente, también es portavoz en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo.

Es el invitado de Alfonso Rojo en la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas del director de este digital. En su conversación ha dejado muchas frases interesantes :

“España está en peligro y la amenaza duerme en Moncloa”

“El PP debe defender sus ideas con claridad y sin reparos”

“La estrategia de Pedro Sánchez es que el ruido político lo tape todo. Vivimos de cortina de humo en cortina de humo”

“La amnistía también es corrupción. Es un pago para permanecer en el Gobierno”

“El caso Koldo es en realidad el caso Sánchez, el caso PSOE”

“Las maletas de Delcy Rodríguez entraron con el aval de Ábalos”

“Lo de Begoña es un claro ejemplo de

“Sánchez está desaparecido, no quiere dar explicaciones”

“Begoña Gómez tuvo una participación activa en distintos momentos de la trama”

“El cargo público se llama Pedro Sánchez, debe dar explicaciones y no ocultarse detrás de su mujer”

“Pedro Sánchez tiene una estrategia de colonización de instituciones del Estado. La última es politizar TVE”

“En las elecciones vascas hay dos alternativas: o siguen los socios de Sánchez, tanto Bildu como PNV, o los que somos constitucionalistas”

“Salvador Illa más pronto que tarde, será sacrificado. Sánchez necesita que los independentistas gobiernen”

“Salvador Illa se ha convertido en un peón molesto para Pedro Sánchez”

“España no tiene Gobierno, el mejor ejemplo es que ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales”

“Esta Legislatura es un error. Es inviable porque los pactos sanchistas no se pueden sostener”

“El Ejecutivo de Sánchez no gobierna, solo insultan para esconder su incompetencia y su traición a los intereses nacionales”

“Solo echaremos a Pedro Sánchez construyendo una mayoría absoluta”

“El PSOE abandonó el constitucionalismo, ahora milita en el tacticismo”