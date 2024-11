Javier Milei se luce pletórico con su nuevo amor

Con la potencia de los Rolling Stones marcando el ritmo de su vida, no solo celebra la economía –esa que había prometido que «iba a subir como pedo de buzo»– sino que también hace estallar el amor, sin reservas, sin frenos.

Hace pocos días, en un escenario que parecía más propio de un recital que de una entrevista política, Milei protagonizó un espectáculo televisivo en el que no se guardó nada. La destinataria de esta euforia es nada menos que Yuyito González, la carismática y veterana presentadora de la televisión argentina.

El romance entre Milei y Yuyito, tan ardiente como impredecible, comenzó en mayo de 2024, con un primer beso que quedará en la memoria de todos. Apenas tres meses después, el 13 de agosto, hicieron su debut público como pareja, y desde entonces, cada día 13 se convierte en una fecha para celebrar su amor, como si fuera un himno en su vida. Pero fue este último encuentro televisivo, en el programa «Empezar el día», donde la pasión se desbordó por completo.

Desde el primer momento, la química era innegable. Yuyito, con su cálido tono de voz y su mirada cómplice, confesó en vivo que cada mañana, antes de salir a grabar a las 6, recibe un mensaje de su «amor», que jamás falta, salvo que quiera «clavársela en el corazón». El aire se cargó de romanticismo y complicidad, mientras el presidente, riendo y jugando, hizo una pregunta: «¿Qué pasa si no te mando el mensaje?». «Si no me lo mandás… puñalada en el corazón», respondió ella, con la melosidad que solo el amor verdadero puede ofrecer.

A lo largo de la entrevista, Milei no dudó en demostrar sus múltiples facetas. El líder no solo es un político, sino también un hombre de música. Se arrancó con Nino Bravo y Elvis Presley, compartiendo historias de su juventud, cuando formaba su propia banda, Everest, y rendía homenaje a los Rolling Stones. Y, para rematar, reveló que tiene una impresionante colección de más de 100 discos de Elvis, un detalle que hizo suspirar aún más a Yuyito, quien, emocionada, no dejó de agradecerle por el «lindo momento» mientras le susurraba un «Soy tu fan».

Este no era su primer encuentro público. Un año atrás, en pleno apogeo de la campaña presidencial, Yuyito ya había tenido a Milei en su plató, pero esa vez, aún en los inicios de su relación, las chispas apenas comenzaban a saltar. Esta vez no había dudas: el amor estaba en su punto máximo. «Bienvenido, mi amor», dijo Yuyito, mientras la música de Rodrigo Tapari llenaba el estudio. Él, sin perder la sonrisa, la retó con una pregunta: «¿Es difícil hacerme una pregunta si estamos todos los días juntos?»

Y así, entre declaraciones de amor, política y música, el presidente argentino se dejó llevar por su corazón. En su discurso, habló de las medidas económicas que toma con la convicción de quien sabe lo que está haciendo, y de su amor por Yuyito, un sentimiento que parece haberlo conquistado más que cualquier proyecto o plan de gobierno.

Antes de este romance, Milei había sido pareja de la humorista Fátima Flórez, pero la relación terminó en abril de 2024, justo cuando las especulaciones sobre su vínculo con Yuyito comenzaron a intensificarse, especialmente después de asistir juntos a un concierto en el Teatro Colón. Yuyito, con 64 años de gracia y elegancia, es una de las vedettes más emblemáticas de la historia de la televisión argentina. Desde sus inicios en «La peluquería de Don Mateo» hasta su retiro del mundo del espectáculo, su vida ha sido un torbellino, pero hoy, abrazada a su fe y al amor de Milei, se siente bendecida.

La entrevista culminó con una lluvia de elogios y un beso que hizo que más de un espectador se sonrojara, mientras las redes sociales se inundaban de comentarios, algunos de admiración y otros de crítica. «¿Quién carajo nos está gobernando mientras Milei hace circo?», se preguntaban algunos en X, sin saber muy bien si estaban siendo testigos de un evento histórico o de una historia de amor fuera de lo común. Pero, ¿cómo pedirle calma a un hombre cuyo corazón late más rápido que nunca?