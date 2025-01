El chavista Maduro usurpa el poder y amenaza con ir a la guerra al lado de Cuba y Nicaragua

Habra sangre. Y dolor y mucha miseria.

La oposición y líderes mundiales de todo color condenan el golpe de Estado perpetrado por Maduro, mientras el régimen chavista intensifica la represión.

En un acto que ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional, Nicolás Maduro juró el viernes 10 de enero de 2025 como presidente de Venezuela para un tercer mandato consecutivo, en una flagrante e ilegítima usurpación del poder.

La ceremonia, celebrada en un ambiente tenso y militarizado, marca una nueva etapa en la crisis política y social que azota al país sudamericano desde hace años.

El evento, caracterizado por su falta de boato y ausencia de líderes internacionales significativos, se llevó a cabo en un contexto de represión y cierre de fronteras.

Maduro, respaldado por un sistema judicial cooptado por el chavismo, se proclamó ganador de unas elecciones celebradas en julio de 2024, plagadas de irregularidades y denuncias de fraude.

En un giro alarmante de los acontecimientos, el dictador venezolano amenazó el sábado 11 de enero con «tomar las armas» junto con los regímenes de Cuba y Nicaragua.

Durante la clausura del Festival Mundial Internacional Antifascista, Maduro declaró:

«Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria».

Esta retórica belicista ha aumentado la preocupación internacional sobre la estabilidad de la región y la seguridad de los ciudadanos venezolanos.

La oposición, liderada por María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia en bambalinas, como vencedor legitimo de las lecciones presidenciales, ha denunciado la toma de posesión como un golpe de Estado y ha llamado a la resistencia pacífica.

Machado, quien fue brevemente detenida tras una manifestación opositora en Caracas, agradeció el apoyo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de su cuenta en la red social X, la líder opositora expresó: «Your unwavering support for Venezuela’s fight for democracy is deeply valued».

La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza ante estos acontecimientos.

El G7, grupo que incluye a las principales potencias democráticas del mundo, emitió una declaración conjunta respaldando al candidato opositor Edmundo González y afirmando que el pueblo venezolano votó por un «cambio democrático». Machado celebró este apoyo, señalando que demuestra «la magnitud del apoyo internacional a la lucha por la democracia en Venezuela».

Mientras tanto, la represión del régimen se ha intensificado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado la detención de al menos 10 periodistas, exigiendo su inmediata liberación.

Machado ha utilizado las redes sociales para denunciar estas detenciones, calificándolas como acciones de las «fuerzas represoras de Venezuela».

La crisis ha alcanzado también a las fuerzas armadas.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana -controlada por generales corruptos y torturadores- emitió un comunicado rechazando las nuevas recompensas ofrecidas por Estados Unidos por información que conduzca a la captura de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

El comunicado afirma que estas acciones no afectarán la «fortaleza física y espiritual» de estos líderes.

El panorama internacional se complica aún más con declaraciones como las del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien ha pedido una «intervención internacional» en Venezuela, sin especificar la naturaleza de dicha intervención.

La situación en Venezuela sigue siendo extremadamente volátil.

Con Maduro atrincherado en el poder, respaldado por las fuerzas armadas y aliados internacionales como Cuba y Nicaragua, y una oposición que cuenta con un amplio apoyo popular y reconocimiento internacional, el país se encuentra en una encrucijada crítica.

La comunidad internacional se enfrenta ahora al desafío de cómo responder a esta crisis.

Las opciones van desde aumentar la presión diplomática y económica hasta considerar medidas más drásticas, como las sugeridas por Uribe.

Sin embargo, cualquier acción debe sopesarse cuidadosamente, teniendo en cuenta las posibles consecuencias para la población venezolana y la estabilidad regional.

Mientras tanto, los venezolanos continúan sufriendo las consecuencias de esta crisis prolongada. La escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la falta de servicios básicos siguen siendo problemas cotidianos para millones de ciudadanos.

La resolución de esta crisis parece lejana, pero la resistencia de la oposición y el creciente aislamiento internacional del régimen de Maduro sugieren que el statu quo actual es insostenible a largo plazo.

La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más podrá Maduro mantener su control sobre el país y a qué costo para el pueblo venezolano.