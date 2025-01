Milei arrasa en la Fiesta Hispana de Washington: El ‘león’ seduce a la élite trumpista

Es único y habría que importanrlo.

Lo de Javier Milei no tiene parangón y eso explica como se rinde sus pies la élite trumpista.

El presidente argentino ha desatado una auténtica locura en Washington durante su visita para asistir a la investidura de Donald Trump.

En una gala hispana previa al evento, Milei fue recibido como una estrella de rock por los hombres de la Casa Blanca, consolidando su posición como el nuevo favorito de la derecha estadounidense.

La Gala Inaugural Hispana se convirtió en el escenario perfecto para que Milei desplegara todo su carisma y retórica libertaria.

El mandatario argentino no defraudó a sus anfitriones y lanzó una de sus ya características declaraciones incendiarias:

«Espero que Trump lidere la lucha contra la basura woke».

La frase, coreada por los asistentes, resume a la perfección la sintonía ideológica entre ambos líderes.

El premio que corona un año de gestión

La plataforma financiera Latino Wall Street no escatimó en elogios al otorgar a Milei el Premio LWS 2025 – Titán de la reforma económica.

Este reconocimiento no es baladí, pues llega en un momento crucial para la economía argentina.

Según datos recientes, la inflación ha bajado del estratosférico 54% mensual heredado del gobierno anterior a un más modesto 2,7% mensual.

The Economist, publicación no precisamente conocida por su simpatía hacia políticos populistas, ha reconocido los logros de Milei:

«Sin duda su gestión económica es mucho mejor que la de su predecesor». La revista británica destaca que «ha logrado acabar con las distorsiones generadas por el anterior gobierno» y que «tras el dolor de cabeza inicial, la economía se está estabilizando».

Discurso del Presidente Javier Milei en la Gala Inaugural Hispánica en Washington D.C., donde recibió el premio "Titán de la Reforma Económica". pic.twitter.com/hV2tgojoIC — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 19, 2025

La motosierra que no para

Fiel a su estilo, Milei no ha perdido el tiempo en Washington para adelantar sus planes para 2025.

Entre sus objetivos destacan:

Continuar con la «motosierra profunda» en el gasto público

Seguir bajando la inflación

Profundizar la reforma laboral

Eliminar impuestos

Concretar privatizaciones

El presidente argentino no se anda con chiquitas y ha declarado su intención de «eliminar cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-«, con el objetivo de simplificar el sistema fiscal a no más de seis impuestos.

La polarización, marca de la casa

Si algo caracteriza a Milei es su capacidad para generar polémica y dividir opiniones.

El 2025 se perfila como un año crucial en este sentido, con las elecciones legislativas en el horizonte.

La polarización con Cristina Fernández de Kirchner promete alcanzar nuevas cotas, en un duelo que muchos ya comparan con el enfrentamiento Trump-Biden en Estados Unidos.

El enigma de la boleta única

Como si el panorama político argentino no fuera ya suficientemente complejo, las elecciones de 2025 traen una novedad que promete añadir aún más incertidumbre: la implementación de la boleta única de papel.

Este sistema, desconocido hasta ahora en Argentina, podría alterar significativamente las dinámicas electorales.

Para rematar