Carlos Cuesta deja turulata a Esther Palomera haciendo un repaso de las trolas de Sánchez

¡Menudo baño!

Andan en la izquierda revolucionados después de que Alberto Núñez Feijóo comunicase que no descarta presentar una moción de censura contra el PSOE. Los mismos que tragan con las mentiras de Pedro Sánchez, ahora cargan sin piedad contra el líder popular.

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, explicó este 4 de junio de 2024 en ‘La mirada crítica’ los motivos que están detrás de esta moción:

“Lo que está claro es que el PSOE sí tiene un mensaje claro con Cataluña, quiere una amnistía, está dispuesto a negociar un referéndum, comprometer el traspaso de Cercanías… A mí me ofrecen una moción de censura para acabar con Pedro Sánchez y digo que sí inmediatamente. La cuestión está en lo que negocies, ¿qué ha negociado Feijóo con Junts? Le están acusando de que tiene un problema de coordinación de los mensajes, ¡pues anda que el PSOE, habla de hipocresía y mentira ! Habla de mentiras después de los cinco días, de la carta enamorada ¿Quién es el que ha negociado todo lo que se podía con Junts? ¿Quién tiene como aliado a Bildu? ¿Quién ha entregado el ayuntamiento de Pamplona a Bildu? ¿Quién ha negociado con ERC? ¡Es maravilloso! El problema no es si te ofrecen una moción de censura y la aceptas, aquí el problema sería si tu aceptaras algo de lo que te exigiera el separatismo. El echar a Sánchez lo firmaría la derecha y todos los votantes ”.

Esther Palomera intentó embarrar el tema acusando a Feijóo de hipocresía y cinismo mientras consiente los embustes de Sánchez:

“No hay ninguna duda de que las campañas a Feijóo no le sientan bien. El desconcierto tanto en la dirigencia como en el electorado es absoluto, Feijóo llegó con la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas y ahora no descarta la moción de censura, me parece un ejercicio de hipocresía y cinismo haber sostenido que habría que poner puertas al campo en el independentismo, incluso plantearse la posibilidad de ilegalizar esos partidos y acto seguido coligarse con él para sacar adelante una moción de censura. Seguro que conoceremos el contenido de esas conversaciones y entre el independentismo y PP ha movilizado en cinco manifestaciones, si el PP fuera sincero reconocería que la política que ha desarrollado este Gobierno le necesitara […] a quienes intentan justificar las declaraciones de Feijoo, de verdad, nuestro abrazo más sincero”.