María Jamardo zarandea a Sánchez por ‘exhibir’ a Begoña después de su imputación: “Es bastante machista…”

No tiene nombre.

Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar a su esposa en un mitin del partido un día después de su citación judicial el próximo 5 de julio por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias.

Lo ha hecho en un acto en Benalmádena con motivo de las elecciones europeas que tendrán lugar el 9 domingo 9 de junio.

María Jamardo, jefa de Tribunales en ‘El Debate’, criticó en ‘Buenos días Madrid’ la manera de “rentabilizar” esa imagen por parte del presidente del Ejecutivo a la par de ser “bastante machista” al presentar a Begoña como la mujer “víctima”.

A su vez, la periodista ha manifestado no estar de acuerdo en que en este momento se pidan explicaciones del presidente del Gobierno, lo que debería es depurarse responsabilidades y, si finalmente hay algo reprochable, “se siga adelante”.

En este sentido, Jamardo ha destacado que Gómez no es política, no es alto cargo y no tiene estatus de primera dama jurídicamente regulado, al igual que tampoco forma parte del ejecutivo, ni es ministra.

“No puedo pedir explicaciones de algo por alguien que es un particular, en este caso por mucho que sea la mujer del presidente del Gobierno, porque sigue siendo una figura particular porque no hay primera dama o consorte en España”.

Asimismo, la periodista de ‘El Debate’ ha subrayado que, las campañas electorales desde la llegada del sanchismo, con su ‘Manual de resistencia’ se basan en el relato, la gestión de las expectativas y cómo se arenga el ánimo.

Asimismo, subraya que la segunda carta a la ciudadanía de Sánchez es un alegato a su “parroquia” y está dirigida a su electorado socialista.