Gaza: Los comandos del Ejército de Israel rescatan en una operación relámpago a cuatro rehenes judíos

Fiel a su estilo, a su código de honor y a su perseverancia, el Ejército de Israel ha rescatado -vivos e intactos- a cuatro de los rehenes secuestrados por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

Quedan, según el primer ministro Netanyahu, otros 116 en manos de los fanáticos, de los que 41 están presumiblemente muertos.

Ha sido una operación relámpago de los comandos judíos en el centro de Gaza.

Se trata de tres hombres –Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), y Shlomi Ziv (40)- y una mujer –Noa Argamani (25)-, que fueron atrapados por los fanáticos islámicos, durante el aquelarre de asesinatos, violaciones y mutilaciones, que desataron contra los pacíficos asistentes al festival de música NOVA, hace ocho meses.

Los rescates de rehenes son raros: esta es sólo la tercera operación exitosa de este tipo.

El cabo Ori Megidish de las FDI fue rescatado en octubre del año pasado en el norte de la Franja de Gaza.

En otra operación el 12 de febrero de este año, Fernando Marman y Louis Har fueron rescatados del sur de Rafah.

Este es el lugar donde se encontraban los rehenes.

Es Nuseirat, una zona muy densamente poblada.

Inocentes civiles rodeados de simplemente civiles que sabían que estaban allí y que, a su vez, siguen siendo escudos de Hamas. pic.twitter.com/HSbilOs9AP — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio – ACOM (@ACOM_es) June 8, 2024

LOS COMANDOS

Los 4 rehenes del sábado fueron rescatados por especialistas del Shin Bet y Yamam, en dos lugares diferentes en el corazón de Nuseirat.

Los secuestradores los mantenían en dos apartamentos, de edificios de pisos, separados unos 200 metros.

Noa Argamani ha revelado que fue retenida en la casa de un camarógrafo, editor y reportero de la cadena Al-Jazeera, quien fue acribillado con varios familiares que intentaban impedir el rescate.

One of the Israeli Hostages that was Rescued yesterday during the Joint-Operation in Central Gaza, 26-Year-Old Noa Argamani was being held Captive in the Home of Abdallah Aljamal, a Photojournalist and Writer/Editor for both Al-Jazeera and the Palestinian Chronicle. During the… pic.twitter.com/1755PL8X9X — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2024

Esto pone sobre el tapete un siniestro detalle: el de los civiles palestinos -miles, cientos de miles o más- participando entusiastas en las atrocidades de Hamas.

También, el del turbio papel que muchos periodistas juegan en la zona.

En medio de las crecientes tensiones con Qatar, el gabinete del Primer Ministro Netanyahu votó unánimemente a favor de cerrar las operaciones de la cadena de televisión Al-Jazeera en Israel, después de que el parlamento de Israel aprobara recientemente una ley que permite el cierre temporal de emisoras extranjeras consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

Qatar, que financia a Hamás, ha sido acusado por Israel de exacerbar el conflicto a través de la cobertura de Al-Jazeera.

No son los de Al-Jazeera los únicos.

Este domingo, el ex portavoz de las FDI, Jonathan Conricus, se quedó atónico cuando la presentadora de noticias de la BBC, Helena Humphrey, le recriminó que el ejército israelí no hubiera avisado a los palestinos con antelación sobre la operación de rescate, lo que en su opinión hubiera aminorado las bajas entre los gazatíes.

La respuesta de Cornicus no pudo ser más educada:

«No podemos anticipar que Israel advierta antes de una incursión para extraer o salvar rehenes, porque entonces lo que los terroristas harían sería matar a los rehenes, y eso frustraría el propósito».

Se optó por atacar a plena luz del día, para pillar por sorpresa a Hamas.

Apparently this was the location in Nuseirat where the hostages were held. If you as a civilian agree to keep hostages imprisoned in your home, you become a combatant. Simple as that. pic.twitter.com/1oGH0Yjtg9 — Nioh Berg ♛ ✡︎ אסתר (@NiohBerg) June 8, 2024

Previamente y durante semanas, los comandos habían ensayado en reproduciones casi perfectas de los edificios de los ‘zulos’.

Los comandos israelíes se infiltraron disfrazados de palestinos hasta sus objetivos y no fueron detectados por los terroristas, hasta el último instante, como se ve en el vídeo.

🚨 BREAKING! Palestinians discover an undercover Israeli army unit in Nusseirat refugee camp, #Gaza. Intense artillery shelling on Nuseirat market. pic.twitter.com/PptBQ4SBzz — Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) June 8, 2024

LA OPERACION

Las FDI describieron la extracción como una operación compleja que involucró a fuerzas terrestres, aéreas y navales.

Los terroristas palestinos se han limitado a denunciar un ‘ataque sionista’ contra Nuseirat y el campo vecino de Deir al-Balah, donde al menos 200 personas murieron y más resultaron heridas.

La policía de Israel anunció que el inspector jefe Arnon Zamora, de la unidad antiterrorista Yamam, murió en la operación.

La policía lo elogió y describió sus acciones como «heroísmo bajo fuego«.

El inspector jefe Arnon Zamora

Zamora, de 36 años, vivía en Sde David, cerca de la ciudad sureña de Sderot.

Le sobreviven su esposa y dos hijos.

The Israeli army has released footage showing what it says is its overnight operation to rescue two hostages in Rafah. The two Israelis freed were among 250 people seized during the October 7 raid by Hamas militants that triggered Israel's war on Gaza. pic.twitter.com/X4Bxj8z12b — CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) February 13, 2024

«Esta mañana (sábado), en una operación diurna especial del complejo conjunto de las FDI, la ISA y la Policía de Israel (Yamam) en Nuseirat, cuatro rehenes israelíes fueron rescatados«, dijo el ejército israelí en su anuncio.

«Los rehenes fueron rescatados por las fuerzas de Tzáhal, ISA y Yamam desde dos lugares separados en el corazón de Nuseirat. Las fuerzas de seguridad seguirán haciendo todos los esfuerzos posibles para traer a los rehenes a casa». «Seguiremos haciendo todo lo posible para devolver a los 120 rehenes que aún se encuentran secuestrados en Gaza. Esta operación no terminará hasta que regrese a casa». «No nos rendiremos con ni un solo rehén. Quiero decir que es un gran orgullo ver a las fuerzas de seguridad trabajando juntas, hombro con hombro, en una operación vital: devolver a los rehenes a sus hogares.

Cuando la operación alcanzó este nivel de inteligencia y fue aprobada [por los órganos pertinentes]… sólo entonces se nos permitió continuar. Hamás esconde intencionalmente a los rehenes en barrios civiles».

Cuando los periodistas preguntaron si había otros rehenes con ellos: «No podemos responder a estas preguntas de inteligencia sobre otros rehenes. Debemos tener cuidado con la seguridad de la información. Esta operación podría haber terminado de manera muy diferente».

The DRAMATIC moment of evacuating the rescued hostages from Gaza. "There is hope for your future, says the LORD. Your children will come again to their own land." (Jeremiah 31:17) pic.twitter.com/WQmfg6ddns — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 8, 2024

UN SIMBOLO

Tras el ataque terrorista del 7 de octubre, Argamani se convirtió en un símbolo de la brutalidad de Hamás, después de que un vídeo que documentaba su secuestro en el recinto del festival de música Nova y su captura junto a su novio Avinatan Or se volviera viral.

El clip mostraba a Argamani siendo llevada por la fuerza a una motocicleta, llorando y gritando, mientras que su pareja era maltratada por terroristas y por una turba de civiles palestinos, que celebraban la carnicería.

#WATCH : Video of Noa Argamani, 25, was kidnapped yesterday as a video showed her sitting on the back of a militant's motorcycle, with her outstretched arms pointing towards her helpless boyfriend, pleading for her life. She screams 'Don't kill me! No, no, no' – but the gunman… pic.twitter.com/bOe2gQRTuN — upuknews (@upuknews1) October 8, 2023

Liora, la madre de Noa, está luchando contra un cáncer cerebral y su condición se ha deteriorado en los últimos meses.

En noviembre pasado, hizo un llamamiento en vídeo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la Cruz Roja, pidiéndoles que trajeran a su hija a casa.

«Soy Liora Argamani, la madre de Noa Argamani, la hermosa niña secuestrada el 7 de octubre por Hamás en Gaza».

7 Oct: The moment Noa Argamani was captured and dragged off and screaming on a motorcycle. 8 June: The moment she hugs her father after rescue. pic.twitter.com/cXc8STFGvs — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) June 8, 2024

«Tengo cancer. Cáncer de cerebro. No sé cuánto tiempo me queda. Deseo tener la oportunidad de ver a mi Noa, en casa. Hago un llamado al presidente Biden y a la Cruz Roja para que traigan a mi Noa lo antes posible para tener la oportunidad de verla”.

El presidente Issac Herzog le dijo a Noa en una llamada telefónica que estaba llorando por su liberación.

«Como todo Israel les mando un fuerte abrazo».

Noa dijo que estaba agradecida por este momento y muy feliz de ser libre.

El primer ministro Benjamín Netanyahu también llamó a Argamani para darle la bienvenida a su casa.

Noa le dijo que estaba muy emocionada y feliz de poder hablar hebreo después de mucho tiempo.

«Creímos que volverías».

Breaking: Four Israeli hostages kidnapped by Hamas from the Nova music festival on October 7 have been rescued in a complex daytime operation by Israel’s army in central Gaza. The freed hostages are Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrei Kozlov, and Shlomi Ziv. They are in good… pic.twitter.com/zAM4apqZYJ — Pierre | Investor & Educator (@apyshare) June 8, 2024

Almog Meir Jan es un joven de 22 años de la pequeña ciudad de Or Yehuda, en las afueras de Tel Aviv. Meir Jan debía comenzar un nuevo trabajo en una empresa de tecnología el 8 de octubre, el día después de los ataques de Hamás. El grupo de defensa lo describió como un joven «educado» y «servicial» con una «amplia y cálida sonrisa».

es un joven de 22 años de la pequeña ciudad de Or Yehuda, en las afueras de Tel Aviv. Meir Jan debía comenzar un nuevo trabajo en una empresa de tecnología el 8 de octubre, el día después de los ataques de Hamás. El grupo de defensa lo describió como un joven «educado» y «servicial» con una «amplia y cálida sonrisa». Shlomi Ziv es un hombre de 41 años que trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música cuando fue secuestrado. Ziv había vivido en el moshav local, o asentamiento agrícola, durante 17 años con su esposa Miren. El grupo lo describió como una figura del tipo «hermano mayor» que es «siempre el primero en ayudar» a los necesitados.

es un hombre de 41 años que trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música cuando fue secuestrado. Ziv había vivido en el moshav local, o asentamiento agrícola, durante 17 años con su esposa Miren. El grupo lo describió como una figura del tipo «hermano mayor» que es «siempre el primero en ayudar» a los necesitados. Andrey Kozlov es un residente de Rishon LeZion, una ciudad a unos 8 kilómetros al sur de Tel Aviv, de 27 años. También trabajó como guardia de seguridad en el festival Nova el 7 de octubre. Es un ciudadano ruso que emigró a Israel hace un año. En enero, el alto diplomático ruso Mikhail Bogdanov pidió la liberación de Kozlov y otros dos ciudadanos rusos que también se encuentran en manos de Hamás.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, describió el rescate como una operación heroica.

«Seguí la operación desde el centro de mando. Las fuerzas de Tzáhal, el Shin Bet y la unidad especial antiterrorista de la Policía Fronteriza Yamam actuaron valientemente bajo intenso fuego y tuvieron éxito en su misión. Las fuerzas de seguridad seguirán luchando por el regreso de los 120 restantes cautivos».

Israelis celebrating the hostages being rescued is so touching. These beautiful people just want to live in peace. pic.twitter.com/21oNF40HF3 — Luai Ahmed (@JustLuai) June 8, 2024

RIVALES POLÍTICOS

El rescate de los rehenes ha retrasado el comunicado en el que el exjefe militar y rival político de Netanyahu, Benny Gantz, se prevé que renuncie al gabinete de guerra.

Gantz había convocado una conferencia de prensa para la noche del sábado en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv.

Gantz, líder del partido de centro Unión Nacional, lanzó el 18 de mayo un ultimátum a Netanyahu exigiéndole la adopción de un «plan de acción» para la posguerra en la Franja de Gaza.

Según él, sin ese plan se vería «obligado a renunciar al gobierno».