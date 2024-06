Ayuso deja para los restos a Lobato (PSOE) por hacer el trabajo sucio de Sánchez: «¡Sois unos matones!»

Juan Lobato (PSOE) fue a por lana y acabó trasquilado.

El portavoz y líder de los socialistas en la Asamblea de Madrid llevó al pleno el encargo de hacerle el trabajo sucio a Pedro Sánchez, pero se llevó de nuevo un revés colosal.

Y es que en cuanto sacó a paseo la máquina del fango para apuntar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso saltó y le vino a decir que en su región había cero fango y acusó al sanchismo y sus lacayos de estar actuando como auténticos matones.

El socialista lanzó su alegato:

Señora Ayuso, acaba de decir lo mismo que lleva diciendo cinco años. El problema es que no lo hace, no lo hace nunca. Le pregunto por la situación política. Y hablaremos del barro, sí. Pero también de cosas que afectan a la gente.

Lobato acusó a la dirigente de la Puerta del Sol de poco menos que alentar movimientos políticos extremistas y, aunque no se atrevió a verbalizar el nombre de Alvise, por el contexto se entendió perfectamente:

No solo no gestiona, sino que no escucha. Eso sí, insultos y odio y ataques todos los días. De eso que no falte. Como si gobernar fuera lo que pasa entre fiesta y fiesta, lo que pasa entre insulto e insulto. Usted está llevando a la presidencia de la Comunidad de Madrid al barro. Todos los días. Mira que lo tenía difícil, ¿eh? Empeorar a sus predecesores. Pues lo está consiguiendo, señora Ayuso, lo está consiguiendo. Va a pasar a la historia como la que insultaba. Así es como va a pasar. Ha creado un monstruo. Si se ha dado cuenta usted misma el domingo, lo sabía en Génova. Lo dijo. Se dio cuenta.

Y siguió con sus insinuaciones:

Siempre, siempre habrá alguien que grite más, que insulte más, que odie más que usted. Mire sus compañeros en Francia. ¿Usted está de acuerdo con el pacto de su partido y el mío en Europa? Dígalo aquí bien claro. Diga si está de acuerdo o no. No lo va a decir, no se atreve. Porque aspira todavía a liderar ese espacio tan peligroso. Pues se equivoca, señora Ayuso. Como siga alimentándolo, a lo único que va a poder aspirar es a ser una simple telonera de una fiesta que va a acabar mal, señora Ayuso. Eso es a lo único que va a poder aspirar. Porque a los populistas, a los extremistas y a los antidemócratas, solo se les gana, solo con democracia, con propuestas, con diálogo. ¡No hay otra!

Ayuso respondió con contundencia:

Me pregunta por la situación política en la Comunidad de Madrid. Pues mire, es de absoluta estabilidad política. Tenemos presupuestos. Vamos ampliando nuestras mayorías. Esta misma semana hemos presentado un nuevo plan de empleo joven, precisamente en la región con menor paro juvenil de España. Mientras España lo encabeza en la Unión Europea. Menos lobos, señor Lobato.

Troleó al lider del PSOE madrileño con los datos del 9-J referidos a Madrid: