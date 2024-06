Mano de palos de Carlos Cuesta a Esther Palomera por no ir con los deberes hechos… ¡y no leerse la Constitución!

El acercamiento de posturas entre el PP y PSOE conduce al camino de la renovación del CGPJ que lleva cinco años bloqueado.

Este 25 de junio de 2024, Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, ofreció una magistral lección de derecho a los espectadores de ‘La mirada crítica’ (Telecinco) al explicar las sucias artes del PSOE, un partido que jamás ha estado interesado en despolitizar la Justicia.

En este sentido, el periodista arrancó su exposición indicando que siempre ha habido un gran binomio en la renovación del Poder Judicial.

En cuanto a la despolitización de la Justicia, recalcó que siempre ha habido una exigencia reclamada y exigida por Reynders desde la Comisión Europea, con la renovación, pero avanzando a su vez en la despolitización.

La cuestión de fondo es que el PSOE nunca ha querido avanzar en esa despolitización. Recordó Cuesta que, a Sánchez le hemos escuchado decir que el Poder Judicial “no tiene que poder nombrar a los jueces del Tribunal Supremo” y que estos jueces “están en confabulación con la prensa, en una especie de confabulación de ultraderecha para acabar con él y con su familia”, motivo por el que estuvo cinco días de reflexión.

Al respecto, incidió el periodista en que la Constitución determina un modelo que es exactamente el contrario. Los vocales del Poder Judicial tienen cinco años de mandato precisamente para descabalgarlos de las elecciones porque, de lo contrario, los políticos nombran a los jueces.

“En esas estamos, aquí falta la segunda parte, ¿va a ceder el PSOE en despolitizar? ¿En que no tenga capacidad de nombrar a los jueces? ¿O va a seguir adelante en lo que todos sabemos que es un intento de frenar las causas judiciales contra su familia?”, preguntó irónicamente.

Esther Palomera, periodista de eldiario.es, respondió apuntando al PP, asegurando que el partido “solo habla de despolitizar la Justicia cuando está en la oposición”.

Así, Palomera afirmó que este sistema es así desde el año 1985 y que el PP, cada vez que ha estado en la oposición, se ha producido un bloqueo en la renovación del CGPJ.

“El cumplimiento estricto de la Constitución no es negociable, la Constitución dice que hay que renovar el CGPJ en tiempo y forma y establece el mecanismo que es. El PP teniendo mayoría absoluta nunca ha modificado ese sistema. Que ahora aspira a modificar el sistema, fenomenal. Primero que cumpla con la Constitución y luego que registre en el Congreso una iniciativa para modificar el sistema que es perfectamente legitimo”, expuso.

Sin embargo, Carlos Cuesta desmontó en un santiamén su relato al describir cómo se eligen a los jueces tal como marca la Constitución, sin lecturas a medias:

“Debe ser un nuevo hobby la lectura parcial de la Constitución. Esta dice que una vez traspasados los cinco años para que no estén en coalición con los políticos, tienen que continuar en sus cargos. También que 12 de 20 tienen que ser nombrados por jueces y magistrados. Pero aquí nos acordamos que el PSOE en el año 1985 cambió lo que decía la Constitución, pero no nos acordamos de la redacción del año 78. Invocamos la Constitución sin citar el artículo de la Constitución, es una cosa maravillosa. Debe ser un nuevo hobby, la lectura parcial de la Constitución, me lo apunto para el verano”.