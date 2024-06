¿Begoña se pasó de la raya? ¡Explicamos lo que no debe hacer jamás la esposa de un mandatario!

Saben ustedes que el caso de Begoña Gómez es singular. La esposa del presidente del Gobierno español ha seguido el manual perfecto de lo que no debe hacer alguien en su papel. Y por eso el próximo día 5 de julio se sentará en el banquillo ante un juez como investigada. Si hay o no tráfico de influencias lo decidirán los tribunales, pero lo que parece claro es que sus acciones no han ido acompañadas de la ética que se debería presuponer.

En ‘La Retaguardia’ de este jueves 27 de junio quitamos un día más al calendario a la espera de esa fecha y además contamos con una visita especial y muy esperada: Míriam González Durántez, fundadora de ‘España Mejor’, nos visita en los estudios de Periodista Digital.