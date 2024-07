Albert Castillón aprieta: «La UCO está más cerca de demostrar que lo de Begoña, el hermano de Sánchez, Koldo, Aldama… es todo el mismo entramado»

Albert Castillón no deja indiferente a nadie con sus opiniones y aportaciones periodísticas, por eso es un gran amigo de la casa Periodista Digital.

Este 27 de junio de 2024 participó en ‘La Burbuja‘ y ahí abordó la problemática severa a la que se enfrenta Pedro Sánchez en cuanto a todos los pufos que le están surgiendo alrededor.

Su mujer, su hermano, Ábalos, Koldo…

¿O acaso será todo lo mismo?

«Sánchez no sabe lo que hará porque depende de la actuación judicial contra su esposa y contra su hermano, y por el caso mascarillas, que es todo lo mismo. La UCO está descubriendo cada vez más que no son causas distintas, que el hermano, la esposa, Koldo, Víctor de Aldama… son partes del mismo entramado. Dependerá de eso que le convendrá o no convocar elecciones, pero Sánchez aún no ha tomado la decisión».