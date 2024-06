Cristina Martín Jiménez desmonta la gran farsa de la agenda 2030: «Es la mentira universal»

Cristina Martín Jiménez sabe bien de lo que habla. Y lo que cuenta es para echarse a temblar.

Buena amiga de la casa Periodista Digital, en la que tuvo un programa de cuatro episodios, es periodista y escritora, y sobre todo, alguien que molesta mucho a los poderosos.

Ha dedicado toda su vida al estudio y difusión del Club Bilderberg, ese grupo de amiguetes de larga tradición que lo que intenta y consigue a la perfección es manejar el mundo desde su elite y capacidad de influencia en todos los estamentos.

Ellos controlan el orden social, ellos están detrás de la Agenda 2030 que ya marca nuestras vidas y, por supuesto, ellos están detrás de los poderosos de nuestro país, los principales políticos y gigantes empresarios.

‘Libertad o tiranía, Agenda 2030’, ya camina por la segunda edición y es el soporte en el que Cristina Martín relata todo lo que supone esta nefasta y dañina Agenda 2030. En el espacio de Rojo ya dejó algunas pinceladas como esta que rescatamos:

«Margallo dijo que la Agenda 2030 es el nuevo evangelio, y para ellos sí, es la palabra que no se puede cuestionar. Son 17 puntos y se han adaptado todo a ellos. Esto no es una cuestión de fe, es de investigar y cuando lo haces te das cuenta de que es una gran mentira universal para apropiarse del Planeta y de expulsar de la sociedad a quienes no soportamos la tiranía y que utilizamos el periodismo para denunciarla».