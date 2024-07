Losantos adelanta el desastre: «Begoña no sabe lo que es sentarse delante de un juez al que además su marido ha insultado»

Begoña Gómez se sentará ante el juez Peinado como imputada este viernes 5 de julio de 2024. Lo esperamos con impaciencia. Después de todo lo que han insultado al magistrado y después de pasear a la imputada por los mítines en la campaña de las europeas. Pero ante la Justicia no todo vale, Pedro Sánchez.

En el marco del documental que Periodista Digital prepara en estas fechas sobre El Gran dictador… Sánchez, Federico Jiménez Losantos nos atiende en su casa Libertad Digital y sacamos este extracto sobre Begoña que es necesario emitir sí o sí en la víspera del juicio.

«Siempre ha sido la hija de o la mujer de. Nunca ha cumplido la ley en ninguno de los pasos de la cátedra esta que le pusieron. Son gente acostumbrada a jugar con ventaja siempre ni atenerse a las leyes. Pero con un tribunal te toca atenerte. Y el juez no estará muy contento. Le han insultado para que esto no se celebre. Y como está muy mal acostumbrada puede salir por cualquier derrotero. La gran cuestión es que los hemos pillado, desde Delcy hasta Begoña, toda la legislatura es corrupción. Y luego está el caso del hermano… […] Sánchez ha conseguido romper la Justicia pero no la ha destruido, hay oposición».