¡Begoña se libra de ser detenida!

Pedro Sánchez y Begoña Gómez respiran tranquilos.

El juez Juan Carlos Peinado avisaba en la mañana de este 9 de julio de 2024 a la esposa del presidente del Gobierno que podía ser detenida si el próximo lunes 15 de julio a las 11.00 horas no acudía los Juzgados de Plaza de Castilla para seguir como testigo la comparecencia de Juan Carlos Barrabés.

El empresario iba a comparecer desde el hospital pero, a lo largo de la mañana, ha recibido el alta por lo que podrá acudir en persona a declarar al juzgado. Lo que provoca que su testifical no se lleva a cabo como prueba preconstituida y no tiene que acudir presencialmente. No será hasta el viernes 19 de julio cuando Begoña Gómez vuelva a la Audiencia de Madrid tras posponerse el pasado 5 de julio.

Para abordar estas y otras cuestiones, Alfonso Rojo y Rebeca Crespo analizan lo último de la actualidad política junto con Paula Baena, periodista de El Debate y Joan López Alegre, escritor y especialista en comunicación.