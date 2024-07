Los aviones israelíes revientan el principal puerto de Yemen en represalia por el drone de los hutíes contra Tel Aviv

Israel no perdona, ni está dispuesto a permitir el mínimo ataque contra sus ciudadanos o su territorio.

El feroz y vertiginoso ataque aéreo contra objetivos militares hutíes, esencialmente en el puerto de Hodeidah en Yemen, ejecutado este 20 de julio de 2024 es una clara muestra.

Yemen esta a más de 2.000 kilómetros de distancia de Israel.

La respuesta israelí, que además de destruir las instalaciones militares y los sistemas de carga y descarga dejó decenas de muertos y heridos, viene después de que un dron lanzado por este grupo respaldado por Irán golpeara Tel Aviv.

El viernes 19 de julio, un bloque de apartamentos en Tel Aviv fue alcanzado por lo que un funcionario militar israelí dijo que era un vehículo aéreo no tripulado (VANT) de fabricación iraní, modificado para volar largas distancias. Los hutíes reivindicaron el ataque y prometieron realizar más acciones similares.

El ataque mató a un hombre de 50 años que se había mudado recientemente a Israel desde Bielorrusia e hirió a otras ocho personas.

Un funcionario militar israelí indicó que sus fuerzas de defensa habían detectado el dron entrante, pero no intentaron derribarlo debido a un «error humano».

Anteriormente, casi todos los misiles y drones hutíes lanzados hacia Israel habían sido interceptados y no se sabía de ninguno que hubiera alcanzado Tel Aviv.

Aunque Israel no había atacado a los hutíes en Yemen antes, Estados Unidos y el Reino Unido han estado lanzando ataques aéreos contra el grupo durante meses para tratar de evitar que los hutíes ataquen la navegación comercial en el Golfo de Adén y el Mar Rojo.

Inicialmente, los hutíes dijeron que atacaban barcos conectados con Israel, o que se dirigían hacia o desde allí. Sin embargo, muchos de los buques no tienen conexión con Israel y, desde que comenzaron los ataques aéreos, el grupo también ha atacado embarcaciones vinculadas al Reino Unido y Estados Unidos.

Los bombardeos, que según informes locales provocaron explosiones por toda la ciudad y daños significativos en instalaciones petroleras y una central eléctrica, subrayan la gravedad del conflicto.

Las fuerzas israelíes, utilizando aviones F-15, alcanzaron objetivos que incluían infraestructuras energéticas que se dice eran usadas para recibir armas de Irán, un movimiento calculado para debilitar las capacidades logísticas de los hutíes.

La amenaza de una «respuesta efectiva» por parte del Consejo Político Supremo de los hutíes y la declaración de su portavoz militar, Yahya Saree, de no dudar en atacar objetivos vitales israelíes, señala una escalada potencial en el conflicto.

Este ataque es parte de una serie de más de 200 agresiones hutíes contra Israel, lo que refuerza el temor de que la guerra en Gaza pueda desencadenar un conflicto regional más amplio.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, destacó la importancia del ataque al señalar que la agresión hutí es vista en todo Oriente Medio, y que Israel responderá en cualquier lugar donde sea necesario.

Mientras tanto, las condenas de Irán y Hezbolá, y los intentos de mediación de Egipto, muestran la complejidad y las múltiples capas de alianzas y hostilidades en juego.

La situación es tensa y peligrosa, con ataques hutíes a objetivos occidentales y una respuesta internacional que incluye ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Las declaraciones de líderes como Netanyahu pidiendo mayor presión sobre Irán y sus aliados subrayan la importancia de enfrentar lo que consideran un «eje del mal» en la región.

La respuesta de la comunidad internacional y el desarrollo de los eventos en los próximos días serán cruciales para determinar el curso de este conflicto creciente.

The Al Hudaydah Port in Yemen is still burning.

This is the main port which Iran is using to transfer weapons to the Houthis.

The Houthis have attacked Israel more than 200 times since the October 7 massacre.

pic.twitter.com/Emp2xvfe7A

— Israel ישראל (@Israel) July 21, 2024