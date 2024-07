Israel golpea con dureza a Hezbollah después de que los terroristas mataran con un cohete a 12 niños drusos en un campo de fútbol

La fuerza aérea israelí ha atacado numerosos objetivos de Hezbollah en Líbano, tras la matanza de 12 niños y adolescentes drusos en un ataque con cohetes mientras jugaban al fútbol en Majdal Shams, en los Altos del Golán.

Israel castiga al grupo terrorista libanés que niega su implicación en la masascre del 27 de julio de 2024, a pesar de los indicios en su contra.

En la madrugada del domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber llevado a cabo ataques aéreos contra siete objetivos de Hezbollah «en lo profundo del territorio libanés».

Las tensiones crecientes podrían desencadenar una guerra total entre Israel y Hezbollah, cuyos enfrentamientos se han intensificado desde el estallido de la guerra en Gaza, tras la matanza del 7 de octubre.

El ataque del sábado en el campo de fútbol de la ciudad fue la mayor pérdida de vidas en la frontera norte de Israel desde que comenzó la guerra el 7 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió de inmediato represalias contra Hezbollah, anunciando que el grupo pagaría «un precio muy alto».

Horas después, la Fuerza Aérea Israelí ataco «objetivos terroristas», incluidos «almacenes de armas e infraestructuras terroristas».

Todo durante la noche.

Una declaración de la ONU subrayó que «la máxima moderación» era crucial por parte de todas las partes, con el riesgo de un conflicto más amplio que «sumiría a toda la región en una catástrofe inimaginable».

El portavoz de Hezbollah, Mohamad Afif, negó la responsabilidad del ataque.

Alega que la explosión fue causada por un cohete interceptor israelí.

Las autoridades israelíes dijeron que todas las víctimas tenían entre 10 y 20 años, aunque los medios israelíes informan que algunos eran más jóvenes.

These are the 12 children and teenagers murdered by Hezbollah in Majdal Shams, northern Israel today.

Look into their eyes and remember their faces. Their deaths will not go unanswered. pic.twitter.com/T6qjR5PMFT

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) July 27, 2024