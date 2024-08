Cine: Muere a los 88 años el legendario Alain Delon

Ha muerto un gigante.

Se llamaba Alain Delon.

El icono del cine francés ha fallecido a los 88 años.

Lo han anunciado sus tres hijos en un comunicado conjunto, este domingo 18 de agosto de 2024, por la mañana.

Atormentado y controvertido, Alain Delon fue un mito del cine cuya belleza y magnetismo fascinaron a los más grandes directores, sin que ello bastara para apaciguar sus demonios.

Sombra y luz es la dualidad que el actor encarnó a lo largo de su vida.

«Tiene una personalidad bastante autodestructiva, en busca de su propia identidad», le describió el director Joseph Losey (‘Monsieur Klein’, 1976).

«Es una tragedia«, escribía el director en una carta a su mujer en 1976.

Delon solía decir que «vivía» sus papeles.

Matón asesino de ojos azules en ‘A pleno sol’ (1960), sicario reservado en ‘Le Samouraï’ (1967) -traducida al español como ‘El silencio de un hombre’-, mecánico alcohólico en ‘Nuestra historia‘ (1984)…

Su rostro, su mirada y su lenguaje corporal quedaron grabados en el cine.

Alain Delon participó en más de un centenar de películas desde su irrupción en la gran pantalla en 1957 de la mano de Yves Allégret (‘Quand la femme s’en mêle‘).

Se enorgullecía de no haber trabajado nunca su técnica y de apoyarse en su carisma, una mezcla única de belleza incandescente y frialdad quebradiza.

RIP Alain Delon (1935-2024)

He was one of the coolest & most handsome actors ever, but sometimes I feel that his acting ability is underappreciated. His presence on screen alone is enough to make people watch a film.

You all know how much I adore him. He will be sorely missed pic.twitter.com/r47hod65MN

— DepressedBergman (@DannyDrinksWine) August 18, 2024