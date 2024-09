Zapatero se busca otra dictadura de la que sacar millones: China

Lo más llamativo, porque anda por los juzgados e implica a la mujer de Sánchez son las labores de comisionista a las que se ha dedicado con fruición Begoña Gómez, pero esos apaños no son más que la punta del iceberg.

Muy por encima de esos chanchullos y mucho más ‘profesional’ y ‘sofisticado’ es ‘Acento’, el tinglado montado por el exministro socialista José Blanco, alias ‘Pepiño‘.

En la estela de José Bono, un maestro como conseguidor y amasador de una fortuna notable, hace furor desde hace cinco años, a la sombra de Sánchez, la exitosa Acento Public Affairs, una consultora fundada en 2019 que en su página web se define como una firma «supra-especializada en asuntos públicos estratégicos, positivos y proactivos«.

De acuerdo con la información publicada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Acento está constituida como una sociedad limitada, su domicilio está en Madrid, tiene presencia en la capital de España, Barcelona y Bruselas y su finalidad es ofrecer «asesoramiento estratégico a empresas y organizaciones con el objetivo de ayudar a sus clientes en sus relaciones con las instituciones públicas».

Su CEO y fundador es Pepiño Blanco, exministro de Fomento los dos últimos años de Gobierno del PSOE antes de que el PP ganase las elecciones de finales de 2011.

Tras él, su presidente es Alfonso Alonso, exalcalde de Vitoria y exministro de Sanidad en los dos Gobiernos del PP con Rajoy.

No son, sin embargo, las únicas caras conocidas: en la nómina de colaboradores de Acento, que puede consultarse en este enlace, aparecen entre otros Elena Valenciano (exvicesecretaria general del PSOE), Valeriano Gómez (exministro socialista de Trabajo), Elena Pisonero (ex Secretaria de Estado de Economía con José María Aznar) o José María Lassalle (ex Secretario de Estado de Cultura en los dos gobiernos de Mariano Rajoy).

Acento es en estos instantes primer lobby de España, muy por encima de LLYC (antigua Llorente y Cuenca) y Kreab, pero le ha salido competencia.

La más chusca es la del chavista José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde febrero de 2024 ocupa la presidencia del Consejo Consultivo de la Fundación ONUART, una organización española de carácter público-privado fundada por un diplomático español y anteriormente liderada por Miguel Ángel Moratinos, el controvertido exministro de Exteriores del propio ZP.

El gran valedor de los torturadores venezolanos parece decidido a hacerme multimillonario, a lo grande, al estilo de Bono, Pepiño y compañía.

Y tiene en sus manos el instrumento perfecto para lograrlo.

ONUART ha decidido centrar sus esfuerzos en colaborar con China, lo que ha resultado en la organización de dos conciertos en el país asiático, uno de ellos coincidiendo, de manera irónica, con la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos.

Según el periodista Ignacio Cembrero en un reportaje para El Confidencial, esta reorientación de ONUART refleja un activismo que se remonta a 2020, cuando Zapatero jugó un rol fundamental en el acercamiento entre el régimen comunista chino y el Grupo de Puebla, una pringosa agrupación en la que él tiene un papel destacado.

Este verano, el Ministerio de Exteriores que encabeza el sanchista Albares dio 1,5M a la fundación de Zapatero pese a un demoledor informe del Tribunal de Cuentas.

En los últimos meses, Zapatero ha intensificado su relación con China: en julio viajó a Pekín para participar en la Octava Cumbre Mundial de Grupos de Reflexión, y en mayo recibió en Madrid a una delegación que prepara la Exposición Internacional de Importaciones de China.

Además, organizó una reunión en Ferraz entre dirigentes del PSOE, como María Jesús Montero y Santos Cerdán, y representantes del Partido Comunista Chino.

Zapatero también fue una figura clave en un reciente viaje a China en el que participaron Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, y socialistas de otras trece comunidades autónomas.

Este viaje fue financiado por Cátedra China, una organización creada para fomentar el diálogo entre España y China, donde Zapatero forma parte de su «claustro de honor«.

Se lo van a llevar crudo en comisiones.