Carlos Cuesta cierra el pico a dos tertulianos progres que le hacen la ola a Moncloa al disparar contra Peinado

La decisión sobre el futuro del caso Begoña Gómez se retrasa.

Mientras tanto, Juan Carlos Peinado continúa con la instrucción y Moncloa sigue insistiendo en la tesis de prevaricación defendida por los periodistas fieles a Pedro Sánchez a diferencia de los expertos en Tribunales que coinciden en que el juez recibirá el aval para seguir la investigación.

Javier Casqueiro (El País) y Pilar Santos (El Periódico) se empecinaron este 1 de octubre de 2024 en el programa, ‘La Mirada Crítica’ (Telecinco) en criticar a Juan Carlos Peinado sumándose a la teoría del Gobierno Sánchez y su ‘caza’ a Begoña Gómez.

Primero, el periodista de El País:

“Este error de ayer, es un error del juzgado de Juan Carlos Peinado, viene a reforzar la tesis de que han pasado muchas cosas extrañas en ese juzgado con este caso. ¿Y a quién beneficia esta situación? Beneficia directamente a las intenciones del juez, que tendrá por lo menos, cuando menos, un mes más para investigar lo que le dé la gana en cualquier ámbito, tanto para el presidente del Gobierno como su esposa, que es lo que ha querido hacer desde el principio, incluso aunque no hubiera ni indicios ni nada racional para investigar. Y lo que vemos es que efectivamente, yo me apunto a la tesis de que aquí el juez efectivamente tiene este interés. Y dos, me planteo si una vez que has cometido un error de esta naturaleza en tu juzgado, no pasa nada. Es decir, si tú eres el juez, llevas esta decisión, tomas esta decisión. Todos los medios de comunicación habíamos publicado el recurso de la abogacía de la mujer del presidente del Gobierno. Era absolutamente conocido. No envías ese recurso. Para que las partes tengan conocimiento de ello, para que la Audiencia Provincial diga si tiene sentido o no que sigas con la investigación y el Consejo General de Poder Judicial no toma ninguna decisión sobre un error de esta naturaleza. ¿No va a haber nadie que le diga al juez que ha cometido un fallo y que tiene que tener algún tipo de sanción?”.