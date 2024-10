Mario Garcés contra el ‘buenismo tonto’ de la izquierda: «Si Marruecos hoy invadiese Perejil…»

Buen amigo de la casa y buen analista, exdiputado y ex secretario de Estado, es Mario Garcés.

Por ello en ‘La Retaguardia’ nos gusta contar con su inestimable colaboración para ponerle el punto a la actualidad política.

En esta ocasión, aborda un tema delicado por la negligencia del Gobierno español en materia de política exterior. Pedro Sánchez y el ministro Albares han demostrado ser unos cafres que actúan solo por interés particular y sin tener en cuenta ni la historia española ni siquiera la opinión del resto de la Cámara Baja.

«El PSOE no tiene una posición racional respecto a los conflictos internacionales, tienen una posición de buenismo, la vía de ‘podemos hablar’. La izquierda además de buenista es asamblearia, y a eso quiero ir. Hace unos años tuvo lugar en España el famoso episodio de la isla Perejil; si ahora mismo Marruecos ocupa perejil estoy convencido de que no se reaccionaría como se reaccionó en aquella época, que fue por vía militar. Ahora habría negociación, comisión bilateral, y mientras tanto no solo nos tomarían eso… El buenismo tonto del PSOE no sé ni muy bien a qué obedece».