Alfonso Rojo: “Tellado tiene razón y los carroñeros son Sánchez y su recua de amorales y corruptos”

‘Asco’ ha sido la palabra más usada por Sánchez y su cuadrilla de maleantes, para estigmatizar -con ayuda de la ‘Brunete Pedrete’ periodística- el gesto de Miguel Tellado en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del PP blandió un collage con las caras de 11 dirigente del PSOE masacrados por ETA, cuando el marido de Begoña justificaba desde la tribuna la reforma torticera de una ley, que pondrá en breve en la calle a Txapote y a los asesinos de quienes aparecen en esta imagen.

Poco después, a las puertas la Camara, el analfabeto Patxi López llamaba ‘carroñero’ y hacía ademán de agredir a Bertrand Ndongo, cuando nuestro reportero le preguntaba reiteradamente -colocando ante él la foto en la que el socialista posa con gesto apenado cargando el féretro de Isaías Carrasco– si no le da vergüenza pastelear ahora con los que pegaron 5 balazos – uno en brazo, dos en el abdomen, uno en el cuello y un quinto en cabeza-, al concejal socialista de Mondragón. Fue hace solo 16 años.

“Es usted un carroñero asqueroso”

Patxi López se encara conmigo, me insulta y me arranca el móvil por sacarle la dolorosa verdad en una foto En @periodistadigit seguiremos haciendo las preguntas que no se atreven a hacer los masajistas del poder pic.twitter.com/bRTTYxnpPl — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 9, 2024

No paisanos, no; el ‘asco’, el ‘bochorno’, lo ‘repugnante, lo ‘nauseabundo’, lo ‘carroñero’ es lo vuestro, que habéis metido a hurtadillas una enmienda torticera para que el asesino de Miguel Angel Blanco festeje con champán la Navidad en casa, acortando su estancia en prisión 8 años, y encima hacéis chistes, porque los diputados de VOX y PP no vieron la trampa.

Estas son las caras de algunos de vuestros compañeros de partido, borrados de la faz de la tierra por los mismos con los que pactáis hasta la ley de la Vivienda y a los que habéis entregado el control de la Seguridad Ciudadana, dejando inerme a Policía y Guardia Civil, solo para que los psicópatas permitan a vuestro jefe seguir durmiendo en La Moncloa y paseando en Falcón a cuenta nuestra.

Hay que estar muy desesperados para someterse al brazo político de una banda terrorista. Ese es el lamentable epitafio político de Sánchez. pic.twitter.com/U9TVdiSbMg — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 9, 2024

Mirad bien esta foto y fijaos en los rostros de los masacrados, porque muchos de vosotros vais a acabar entre rejas, no por puteros, amorales, vagos o imbéciles, sino por corruptos y ladrones.

Para asomarse estos días a los medios de comunicación no amarrados al pesebre sanchista hay que ponerse mascara antigás, porque el hedor a podrido que emite el Gobierno Frankenstein es insoportable.

Gracias a la labor de los agentes de la UCO, que a diferencia de algunos de sus mandos son inasequibles al soborno o a la presión oficial, afloran por fin detalles de los que se llamó ‘Caso Koldo’, parecía el ‘Caso Ábalos’ y ha terminado siendo el ‘Caso Sánchez’.

Esto no es una trama de mangantes obsesionados con el dinero en el seno de un partido, como ha pasado en otras ocasiones.

Es una conjura en el corazón del Gobierno de España, cuyo presidente -que no ha dicho una verdad desde que hizo la primera comunión- ha sido pillado mintiendo en sede parlamentaria y en la que están implicados quien fue su mano derecha y secretario de Organización del PSOE, además de la actual presidenta del Congreso y media docena de ministros.

Hola, José Luis Ábalos, tenemos un mensajito para ti 🤭 pic.twitter.com/2B7zcE82Bt — Los Meconios (@LosMeconios) October 10, 2024

Los turbios apaños de Begoña, las trapacerías del hermano músico o el viagra y la cocaína que repartía el Tito Berni entre su recua de diputeros trincones, se van a quedar en casi nada, como Aldama el ‘Engominado’, que ya está en prisión incomunicado y sin fianza, comience a cantar.

Y si no pía, porque se ha asustado después de que sus poderosos cómplices le mandaran un aviso pegando dos tiros a su coche o porque confía en que el amo del PSOE le indulte como a los estafadores de los EREs o lo amnistíe como al golpista Puigdemont, da igual.

Nos vamos a enterar de todo.