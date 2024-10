La UCO desmonta la gran trola de Armengol sobre Koldo García: «Vale cariño, te voy informando»

Francina Armengol mintió en sede parlamentaria.

Y lo hizo, adenás, a sabiendas de la que podía avecinarse meses después.

En plena comisión por la ‘trama Koldo‘, la hoy presidenta del Congreso de los Diputados tuvo que comparecer para, en su antigua condición de mandataria del Gobierno de Baleares, explicar si hubo algún tipo de relación comercial con el asesor de José Luis Ábalos.

La socialista negó la mayor:

Pero quiero ser absolutamente sincera, yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca con él ni con nadie.