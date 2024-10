Un abogado augura lo mal que acabará la mujer de Sánchez… «¡Sentada en el banquillo!»

Uno de los abogados de cabecera de Periodista Digital es Juan Manuel Cepeda, y sin duda uno de los que más está siguiendo de cerca el asunto de las corruptelas de Begoña Gómez, y sobre todo, su transcurso judicial.

A todo eso se le han sumado ahora las chapuzas espectaculares que hacen de la trama Ábalos-Koldo-Aldama otra pata que puede terminar acabando con Pedro Sánchez.

«Incomprensiblemente no entiendo cómo Ábalos aún no está aforado. Pero ha tenido la suerte de poner por debajo un tapón que es Koldo, que se las está comiendo todas. Pero no entiendo cómo la Audiencia Nacional no ha citado a declarar a Ábalos, que además ahora es el momento porque no debe estar muy contento con su jefe Sánchez».