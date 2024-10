Rocío de Meer sobre los escándalos de Sánchez: “Más de mil millones en publicidad institucional para tapar lo que sea”

Rocío de Meer (Madrid, 1989) es licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid, es diputada por​ Vox, representando a Almería.

En su actividad política ha cobrado relevancia por su estilo directo y por haber sido agredida durante la campaña de las elecciones al Parlamento Vasco de 2020, en la localidad vizcaína de Sestao, donde recibió una pedrada lanzada por un grupo de fanáticos de izquierdas.

Ahora protagoniza Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita al plató de Periodista Digital, ha mantenido una amena conversación con el director de este medio, en el que han tratado diversos temas de actualidad.

En su participación en el programa ha dejado una gran cantidad de frases interesantes:

“Las grandes organizaciones internacionales y el gran capital apátrida están alineados con la izquierda”

“Entré a la política casi por accidente, pero siempre me ha gustado”

“Era muy tímida, me costaba mucho hacer los exámenes orales”

“Pido perdón por el error que cometimos en el Congreso por la votación que beneficia a los etarras”

“El error es irrelevante porque todavía no se ha implementado y además, hubiese salido sin nuestros votos”

“La enmienda de Sumar no la redactó un diputado, fue un jurista con mucha experiencia para disfrazar la iniciativa”

“El foco debe estar en que alguien ha colado de forma sibilina semejante afrenta”

“Siempre se hace un relato de los movimientos internos de Vox, aunque son normales en todos los partidos”

“Vox tiene un suelo bastante firme, lo demostramos las pasadas elecciones”

“Vox ha introducido temas que antes no se trataban en la política, se hablaban de ellos solo en la sobremesa”

“Las relaciones de Pedro Sánchez con Marruecos son de sumisión total”

“Marruecos ejerce una estrategia clarísima de desestabilización en España con la alimentación, con la seguridad y otros factores”

“Sánchez está debilitando España ante el mundo”

“El multiculturalismo es un pensamiento ‘mágico’ que quienes lo defienden no sufren sus consecuencias”

“El feminismo hegemónico no ha venido a liberar a las mujeres sino a crear un relato para tener un chiringuito del que se benefician algunas”

“Las naciones nacen y también pueden morir. Por eso, hay que defenderlas hasta el fin”

“En España, el ser español casi que da vergüenza serlo y reivindicarlo. Eso hay que revertirlo”

“Lo de Begoña es seguramente, lo que más le duele a Sánchez”

“Sánchez se ha gastado más de mil millones en publicidad institucional desde que gobierna, puede tapar los escándalos”

“No hay nada más transgresor que ser patriota, no ser feminista, ni seguir el discurso establecido”