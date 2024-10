El ‘Delcygate’, al rojo vivo: ¿Quién retiró a los agentes del CNI para evitar que vieran a Ábalos con la enviada de Maduro?

No hay día sin el escándalo diario en el Gobierno Sánchez.

Antes de arrancar con lo de Ábalos, Aldama y Begoña Gómez, una parada obligatoria en la noticia que en la mañana del 16 de octubre de 2024 le dio una patada al tablero informativo.

Este 17 de octubre de 2024 viene la prensa de papel a todo trapo con la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Pero hay que hacer una distición clara.

Mientras ‘El Mundo‘, ‘ABC‘ y ‘La Razón‘ se muestran bien contundentes con enfoques de este estilo: ‘La imputación del fiscal general culmina el deterioro institucional’, ‘El fiscal general se enfrenta a su inhabilitación’ e ‘Imputado por primera un fiscal general, que se niega a dimitir’-

‘El País‘, en cambio, se decanta por este titular: ‘El Supremo encausa por primera vez a un fiscal general del Estado‘

No es de extrañar lo del diario de Pepa Bueno que, a fin de cuentas, tiene que servir al sanchismo como lo hizo también Xabier Fortes en TVE, en ‘La Noche en 24 Horas‘, donde se perpetró este masaje a Álvaro García Ortiz:

Y la respuesta del máximo exponente de la Fiscalía General del Estado, cómo no podía ser de otra manera, todo un monumento a la mentira y a la falacia:

No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el Fiscal General del Estado.

Pedro Sánchez no está por la labor de que su fiscal general del Estado pueda sentirse desamparado y ante la imputación recibida por parte del Tribunal Supremo, tocó sacar toda la artillería mediática para blanquearle.

Así que a Álvaro García Ortiz le prepararon en ‘La Noche en 24’, en TVE, una entrevista-masaje con el especialista en esas habilidades, Xabier Fortes, quien presentó la cuestión de esta guisa:

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Buenas noches, gracias por estar en la televisión pública. Buenas noches. Lo primero es una duda. ¿Usted está investigado, está imputado o hay una investigación?

Y no es la primera vez que sucede.

A principios de mayo de 2024, el día 7, el fiscal general del Estado vio como el Tribunal Supremo decidió anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Así que ante tal jornada aciaga, Xabier Fortes (TVE) entrevistó en ‘La Noche en 24‘ al fiscal general del Estado y este, como no podía ser de otra manera, se lanzó a degüello contra la decisión del Supremo.

El periodista le cuestionó sobre si se esperaba el fallo y el fiscal general replicó que:

Bueno, no sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera, así que no ha causado excesiva sorpresa.

Fortes quiso que su invitado ahondase más en sus críticas:

¿Y por qué ha cambiado, en su opinión, el tipo de listón que pone a la hora de valorar sus decisiones?

Y Álvaro García Ortiz entró al trapo extendiendo una sombra de sospecha:

No lo sé, habrá que preguntárselo a la propia Sala Tercera. Yo entiendo, como debe ser, que los nombramientos que se han venido realizando son conformes a derecho, hemos sido corregidos por la Sala Tercera y tenemos que seguir los criterios de la Sala Tercera. No hay más que decir. Los fallos de las sentencias se ejecutan, se asumen, y, bueno, tendremos que leer, por supuesto, qué es lo que nos quiere decir esa sentencia.» />