Sánchez pone TVE al servicio del fiscal general del Estado y Fortes se presta a su blanqueamiento

Así que ante tal jornada aciaga, Xabier Fortes (TVE) entrevistó en ‘La Noche en 24‘ al fiscal general del Estado y este, como no podía ser de otra manera, se lanzó a degüello contra la decisión del Supremo.

El periodista le cuestionó sobre si se esperaba el fallo y el fiscal general replicó que:

Bueno, no sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera, así que no ha causado excesiva sorpresa.