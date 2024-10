Vallés caza la medida que el Gobierno Sánchez pretende colarle de extranjis a Page (PSOE)

Han intentado hacerle el avión a Emiliano García-Page.

El problema para el Gobierno Sánchez es que al presidente socialista de Castilla-La Mancha le han informado con precisión de la jugarreta que pretendía perpetrar La Moncloa.

Y, por si fuera poco, el periodista Vicente Vallés, en su informativo de Antena 3 Noticias del 15 de octubre de 2024 ha resumido con precisión de cirujano cómo el Ejecutivo sanchista trató de meterle de rondón un megacentro de acogida de inmigrantes en el semiabandonado aeropuerto de Ciudad Real.

Detalló el presentador del noticiero de la primera cadena de Atresmedia que:

Todas las instituciones castellano-manchegas han entrado en cólera por dos motivos. El primero, por el proyecto en sí. Y el segundo, porque nadie les había avisado. La portavoz del Gobierno central ha intentado apagar este incendio. Dice que sí llamaron al gobierno autonómico, pero el gobierno autonómico dice que se enteraron por una ONG. Por tanto, alguien no dice la verdad. Pero hay más, porque a la ministra portavoz le han preguntado si el proyecto del aeropuerto es real o no. Y ha quitado importancia el asunto, pero como van a escuchar, negarlo no lo ha negado.