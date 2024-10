Alfonso Rojo: “16 delitos y en todos sale el marido de Begoña…¡Ríndete Sánchez! ¡Estás rodeado!”

Van a salir muchos mas pufos del PSOE y en todos ellos, siempre como ‘Nº-1’, aparecerá Pedro Sánchez.

Desde que en 2018 ‘okupó’ La Moncloa, aupado por proetarras y golpistas, el marido de Begoña ha hecho de la corrupción moral su seña de identidad.

La trapacería para sacar cuanto antes de la cárcel a Txapote y otros 44 terroristas, a favor de la cual votarán en el Congreso los diputados de la Coalición Frankenstein, es el último ejemplo.

Es descorazonador pero no voy a centrar en esa aberración mi sermón de hoy.

De lo que quiero hablarles y con el Código Penal en la mano, es del ramillete de delitos en que chapotean en estos momentos el amo del PSOE y la recua de mangantes que llevan seis años forrándose a su sombra.

Porque no se trata de un caso aislado, de una trama especial o de un latrocinio singular.

Lo de los socialistas es un tinglado tentacular, con Sánchez en la cabeza y más patas que un pulpo.

Está el originalmente llamado ‘Caso Koldo’, que pasó a ser ‘Caso Ábalos’ y ahora parece el ‘Caso Sánchez’, que va esencialmente del mercadeo inmoral con mascarillas en plena pandemia y que salpica a 7 ministerios y a los gobiernos autonómicos que presidieron Armengol en Baleares y Torres en Canarias.

Aquí, en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se investigan seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El ‘Begoñagate’ está en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el del juez Peinado.

Y ahí Begoña está imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias y podría en breve caerle encima la apropiación indebida.

Es la primera vez en la Historia de España en que la mujer de un presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones ante la Justicia por apaños con negocios privados.

En el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz se investiga al hermano musico de Sánchez, alias Azagra, enchufado en la Diputación por ser quien era y absentista laboral crónico, por delito contra la Administración, contra la Hacienda Pública, por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Y en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se investiga el multimillonario ‘Caso Hidrocarburos’, que tiene ya en la prisión de Soto del Real, compartiendo celda, a Víctor Aldama y a Claudio Rivas y donde aparecen desde Koldo hasta Ábalos, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, además ex amigo íntimo y gran valedor de Sánchez.

A la espera de lo que salte en próximos días y de lo que revele la UCO de la Guardia Civil, me salen por lo menos 16 delitos.

Esto no ha hecho más que empezar.

¡Ríndete Sánchez!… ¡estás rodeado!