Ketty Garat le sacude un soberbio zasca a la Cadena SER, con recado añadido a ‘El País’, a cuenta de Ábalos

Están que muerden en el Grupo PRISA.

La Cadena SER salió en el mediodía del 14 de octubre de 2024 con toda la carga de dinamita contra el medio dirigido por Álvaro Nieto.

Y es que a la emisora sita en la Gran Vía 32, en Madrid, no le quedó más remedio que ofrecer no solo la información de los 90.000 euros llevados en bolsas de papel a la sede del PSOE en la Calle Ferraz, sino además tener que citar al medio que la adelantó en exclusiva, ‘The Objective‘.

Para Javier Casal, jefe de informativos de la SER, se refirió al digital que destapó todo lo relacionado con el ‘caso Koldo-Ábalos’ como «pseudomedio».

Desde ‘The Objective‘ respondieron con contundencia a la radio del Grupo PRISA.

Una de las más contundentes fue la periodista Ketty Garat, que fue la responsable de poner negro sobre blanco toda la trama urdida por el entonces titular del Ministerio de Transporte y su entonces asesor, Koldo García:

El director del informativo de la @La_SER, un tal Javier Casal, acaba de llamar “pseudomedio” a @TheObjective_es al verse obligado a citarnos por la exclusiva del empresario de 90.000 euros que llevó pagos a Ferraz. Supongo que en Prisa están incómodos al ver que @el_pais… — Ketty Garat (@KettyGarat) October 14, 2024

La periodista también le lanzó un recado a ‘El País‘ por hacerse eco ahora de las informaciones adelantas por ‘The Objective’ sin citarles.

Y otros compañeros de Garat también le dieron una buena tunda a los medios del Grupo PRISA:

Ánimo, Ketty! Me parece muy lamentable que esos compañeros de la SER se presten al juego de Pedro Sánchez de desprestigiar a otros medios. En @TheObjective_es estáis haciendo un gran trabajo. Si molestáis es que vais por el buen camino — Benjamín López (@benjalh1971) October 14, 2024

Hoy en día es muy sencillo distinguir entre medios de comunicación y medios de propaganda, pues los segundos comparten ya lenguaje, argumentario y objetivos con el Gobierno. No se tapan. No sólo no les aceptamos lecciones, sino que se las damos. Faltaría más. https://t.co/6XKyeOKyfm — Marcos Ondarra (@MarcosOndarra) October 14, 2024