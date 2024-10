Un formidable exasesor de Sánchez desmonta el lastimero relato del presidente: «¡Ya está bien!»

José Carlos Díez está que no da crédito a lo que hace y dice Pedro Sánchez.

Quien fuera su asesor económico en los tiempos en los que el hoy presidente vagaba sin rumbo por la oposición, no traga con el discurso lastimero que va dando por los diferentes foros.

Este 15 de octubre de 2024, en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), derribó esa falsa imagen que va vendiendo Sánchez como de alguien que ha estado alejado de una vida acomodada.

El economista fue contundente y dijo claramente que si de verdad hay alguien rico en este país, ese es el actual inquilino de La Moncloa.

Por ejemplo, con el tema de la vivienda, consideró que Sánchez está haciendo un populismo que no se sostiene de ninguna de las maneras:

Que dejen de hacer populismo y demagogia. Lo que ha hecho el presidente del Gobierno es polarizar con bulos. El 90% de la riqueza en España de los españoles se invierte en vivienda y el 90% de los propietarios de vivienda en España en alquiler son familias particulares que no son ricos, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, rico eres tú y tu padre que era empresario. La mayoría de españoles que tienen un alquiler no son ricos como tú y como tu padre. Pedro, somos gente normal que vive del alquiler y que cobra 1.000, 1.500 euros al mes que le viene muy bien.

Ana Terradillos, conductora de la tertulia, alucinó:

Yo no sabía que era rico Pedro Sánchez, me estás dejando como se puede ver en mi cara, claro, con la naturalidad que me caracteriza.

Seguidamente, con la posible subida de impuestos propuesta por María Jesús Montero, titular de Hacienda, Díez estalló:

Bueno, eso no va a pasar, Ana. Ella tiene un Libro Blanco de impuestos que aprobó en el Instituto de Estudios Fiscales y lo metió en el cajón. No ha sacado los Presupuestos de este año, no tiene capacidad de sacar los Presupuestos de este año, con el ‘caso Koldo‘ y el ‘caso Ábalos‘ que le afecta personalmente al presidente del Gobierno, que fue el que lo nombró. Muy difícil va a tener apoyos en el Parlamento y especialmente para subir impuestos. Vamos, si alguien piensa que Puigdemont le va a dar apoyo a Pedro Sánchez para subir los impuestos a los catalanes, o sea, María Jesús Montero debe vivir en otro planeta, ¿no? Esto no va a pasar, no va a haber subida de impuestos en España.

La presentadora, cuando ya despedía a Díez, que entró en conexión desde la lluviosa Cádiz, volvió a insistir en la intervención primera del experto económico:

Pues José Carlos, ahora sí, a mojarte, ¿eh? Que te mojas bastante, ¿eh? Me has dejado con lo de rico, madre mía, el presidente del gobierno, no me lo quito de la cabeza.

Y Díez lo dejó bien claro.