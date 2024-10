Álvaro Vargas Llosa: “Hay un peligro real de que la política comience a inmiscuirse más de lo necesario en el periodismo”

Álvaro Vargas Llosa, afirmo en la presentación de la IV Jornada Anual de la Cátedra que lleva el nombre de su padre el Nobel, sobre cómo ve el futuro del periodismo en España (referido a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez sobre el control de la titularidad de los medios) “hay un peligro real de que la política comience a inmiscuirse más de lo necesario en el periodismo, utilizando diversos pretextos. Algunos de ellos, como el nivel de crispación y violencia verbal que se observa en las redes, no son asuntos menores. A nadie le agrada la virulencia que a veces se difunde. Pero creo que lo que se está proponiendo en España, en algunos países de América Latina, y también en Estados Unidos, es extremadamente peligroso. En lugar de solucionar el problema, agrava la situación, porque lleva a un nivel de control y censura que va en contra de la libertad de expresión, que todos aquí defendemos”.

“Por ejemplo, en Estados Unidos, el New York Times tiene diez veces más lectores en su edición digital que en su versión impresa, pero obtiene cinco veces menos ingresos publicitarios. Esto demuestra que el modelo está en transición y representa un desafío importante para los medios tradicionales, que están perdiendo lectores e ingresos. Frente a la competencia de las redes sociales, que a menudo no tienen el mismo nivel de rigurosidad en la búsqueda y difusión de la información, la solución no es aumentar el control sobre los medios, sino defender su independencia”

Dijo sobre las actividades de la Fundación Libertad “tiene ya más de dos décadas de existencia y nació con el objetivo de defender la libertad en todos los ámbitos: político, económico, y cultural. A través de diversas actividades que desarrollamos en España, Europa, América Latina y Estados Unidos, llevamos años colaborando intensamente con organizaciones e instituciones que comparten nuestras ideas”.

“En los últimos tiempos, hemos incorporado la Cátedra Vargas Llosa, que antes funcionaba de manera independiente. Esta cátedra se creó en 2010, con motivo del Nobel de Literatura otorgado a mi padre, para promover la cultura, y especialmente la literatura en lengua española, no centrada en su obra, sino en la literatura hispana en general. Inicialmente, operaba en el marco de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pero cuando la biblioteca dejó de existir, la cátedra fue absorbida por la Fundación Internacional para la Libertad. «Absorbida» no significa disuelta, sino que desde el punto de vista jurídico y administrativo pasó a la fundación, aunque mantiene un perfil diferenciado, ya que la fundación también tiene un enfoque político, mientras que la cátedra se centra en lo literario y cultural.

“Actualmente, la cátedra sigue funcionando de forma autónoma, pero coordinada con la Fundación. Tiene actividades tanto en España como en América Latina, además de una importante presencia en Estados Unidos, donde el español tiene gran relevancia cultural.

Raúl Tola, director general de la Cátedra Vargas Llosa señaló que esta tiene tres proyectos importantes para lo que queda de este año y el próximo. Uno es la expansión del Festival Escribidores. Este festival, que ya va por su cuarta edición en Málaga y Andalucía, se expandirá a otros países. La próxima semana celebraremos la primera edición en Ciudad de México, con la participación de 25 autores de Guatemala, Perú, México, España y otros países, continuando así nuestra misión de estrechar los lazos entre América Latina y Europa.

Otro proyecto es el Festival Juvenil de Literatura, que organizamos junto a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Este evento, que reunirá a escritores juveniles de renombre y su público, busca generar un espacio lúdico y de encuentro entre lectores jóvenes.

Finalmente, quiero destacar la sexta edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, un evento clave para la cátedra. Esta bienal, que ya se ha realizado en Perú y en Guadalajara, México, tendrá lugar el próximo año en Cáceres, Extremadura. Reunirá a los principales creadores de habla hispana para una semana de debates, charlas y diálogos, y concluirá con la entrega del premio de la bienal, dotado con 100.000 dólares.

Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad: “La fundación tiene un carácter cosmopolita, representando un gran «networking» iberoamericano. La Fundación se creó en España en 2002 porque Mario Vargas Llosa quiso que estuviera aquí, en Madrid. Desde entonces, hemos integrado la Cátedra Vargas Llosa en nuestra estructura, a petición de Mario, quien quiso que ambas instituciones funcionaran bajo el mismo paraguas, manteniendo la independencia de la cátedra en el ámbito literario.

Trabajamos para fortalecer la relación iberoamericana, colaborando con unas 20 universidades en España y América Latina, lo que es un componente central de la Fundación Internacional para la Libertad.

Sobre su padre Álvaro Vargas llosa añadió que “está bien. Está a punto de cumplir 89 años, así que está en el umbral de los 90. A esa edad, evidentemente, uno reduce un poco la intensidad de sus actividades, y él lo ha hecho.