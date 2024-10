¿Quién dijo ‘no’ al rey emérito? Concha Calleja detalla cómo Lady Di se apartó de Juan Carlos

Una revelación impactante. Unos personajes inesperados. La trama, no tanto. Concha Calleja y Marian Galv despejan alguna de las dudas sobre quién o quiénes dijeron no al rey emérito don Juan Carlos.

Pareciera esa frase una sinopsis de un gran thriller, y todo podría ser, pero en este caso el asunto tiene más que ver con las faldas y los líos que tanto estamos viendo publicados en la actualidad. La filtración de documentos que comprometen y mucho la vida íntima del rey don Juan Carlos, como no podía ser de otra manera, no solo le salpican a él. Y de la misma forma que conocemos bien y en profundidad a algunas de las compañeras del emérito, también trascienden algunas de las que dijeron ‘no rotundo’ al exiliado monarca retirado.

Una de ellas la explica con todo lujo de detalles la periodista experta en investigación y particularmente de casas reales, Concha Calleja:

«La princesa Diana fue cuatro años consecutivos a Marivent. El primer año estaba sufriendo mucho por la bulimia y ya veía que su matrimonio no iba a ningún lado. Pero el año clave fue el último, porque ella pasaba mucho rato con el rey don Juan Carlos. A la reina Sofía no le gustaba navegar y el príncipe Carlos se iba con otra persona, de modo que ella salía con don Juan Carlos en el Fortuna, y ella llegó a decir que le había ayudado mucho a superar cosas. Era muy divertido, bromista y la escuchaba mucho también. Ella necesitaba que la escucharan y la halagaran, y el rey lo hacía porque además ella era muy guapa. ¡Cómo no se va a sentir atraído por ella! La confianza fue a más y Diana llegó a decir que el Rey se le había insinuado, que le había perseguido demasiado y le hizo sentir incómoda, incluso que fue sobón. Ahí ella cortó esa relación».