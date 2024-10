Chapu Apaolaza pone de los nervios a laSexta con una apoteósica somanta de palos a Pedro Sánchez

Inconmensurable.

Chapu Apaolaza, columnista de ‘ABC‘ y tertuliano de Onda Cero, entre otros medios, suele dar lecciones magistrales cada vez que acude a la mesa de debate de ‘laSexta Xplica‘.

En esta ocasión sentó cátedra a la hora de poner negro sobre blanco todos los líos judiciales que tiene el presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, y criticó abiertamente que se quisiera distraer al personal con los supuestos líos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso de la que, en un ejercicio más propio del Circo del Sol, se exige hasta la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El periodista del diario de Vocento y de la emisora de Atresmedia dejó todo perfectamente claro:

La mujer del presidente está imputada, el fiscal general del Estado está imputado, el hermano del presidente está investigado. Hay una trama por la cual en los próximos días probablemente se imputará a uno que era ministro y que era secretario de Organización del PSOE. Pero la que tiene que dimitir es Isabel Díaz Ayuso. Es bastante curioso. Es cierto que el asunto de la pareja de Díaz Ayuso, que tiene su gravedad en sí misma al margen de ser pareja o no de Díaz Ayuso, fue antes de ser pareja de Díaz Ayuso y no interviene en ninguno de los mecanismos del Gobierno. Vamos a ver. A ver si va a ser culpa de los periodistas esta cuestión también. Es decir, como lo de los trenes. Es decir, que la gente está enfadada porque nosotros… decimos que los trenes que llegan tarde… No, señores, los trenes llegan en su hora, no se vayan a enfadar con el ministro Puente. Y no lo digo por hoy, que es lo que había.

Asunto Begoña Gómez. Primero, eran chaladuras de la ultraderecha que había puesto una denuncia y que se les había ido la olla a través de no sé qué papeles, de algún panfleto, de algún libelo. Primera versión. Segunda, me voy cinco días, una carta a la ciudadanía, monto un lío que no veas, dejo a los ministros y a todo mi Gobierno flipando en colores. El mundo entero alucina con Pedro Sánchez. Tercero, no está imputada Begoña Gómez. No, Begoña Gómez no está imputada. Vale, bien, seguimos. Son cosas de la prensa. Esto la prensa se lo está inventando, ‘El Ojete’, no sé qué, insultamos a la prensa, haremos una ley contra la prensa para controlarla, contra la prensa, que da bulo.

El meneo era de tal magnitud que el presentador, José Yélamo, empezó a hacer gestos con la mano, pero Apaolaza le cazó:

No, no, es que puedo seguir, Yélamo, perdóname, que me estás haciendo así con la mano. Voy por titulares, Yélamo. Así te doy pie.

Y siguió con la exposición de los hechos: