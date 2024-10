La excusa que delata a un atemorizado Ábalos: «Sería el corrupto más cutre si me corrompo por 77.000 euros»

José Luis Ábalos, como diría Isabel Díaz Ayuso, «va p’alante».

El exministro de Transportes está a nada de ser imputado, tal y como ha pedido al Tribunal Supremo el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional), y el temor empieza a ser más que palpable.

El que fuera en su día el jefazo dentro del PSOE, habló en exclusiva con los compañeros del diario ‘El Mundo‘.

De hecho, el titular del diario de Unidad Editorial es bastante significativo: ‘Sería el corrupto más cutre si me corrompo por 77.000 euros’.

El extitular de Transportes se preguntó lo siguiente:

Y añadió:

La exposición del juez se limita a trasladar los argumentos de la UCO y, por lo tanto, no me están dando datos sino conjeturas. Lo bueno es que la investigación se ha acotado y si prevalecen mis argumentos, no lo veo mal. No veo nada nuevo a lo que ya había visto hasta ahora en la causa.