¡Amigos para Siempre! Pedro Sánchez, el Nº-1, el marido de Begoña, con el ‘conseguidor’ Víctor de Aldama

Pedro Sánchez, que tuvo la caradura de que no conocía a Barrabés, a pesar de haberse entrevistado varias veces con él y hasta haberle alabado como empresario, ha hecho piruetas para ocultar que también él, como su mujer, conocía a Víctor de Aldama, el ‘perejil‘ de todas las corrupciones recientes del PSOE.

Pero le hemos pillado.

Sabíamos que Aldama, señalado por la Policía Judicial como el «nexo corruptor» en la trama de adquisición de material sanitario que involucra al ex ministro Ábalos y toda la cuadrilla, asistió a un mitin del PSOE en febrero de 2019.

Este 27 de octubre de 2024 ha salido a la luz una fotografía de ese día que muestra a Aldama junto a Sánchez.

Este documento gráfico, que en redes sociales ha sido bautizado sarcásticamente como ‘Amigos para Siempre‘, evidencia que el presidente del Gobierno Frankenstein miente otra vez como un bellaco.

Alberto Núñez Feijóo recuerda en Twitter lo sucedido en el Parlamento no hace mucho: «Sánchez ocultó la verdad deliberadamente en el Congreso».

Este sábado se conoció que Aldama estuvo presente en el acto del 3 de febrero de 2019 en el Teatro La Latina, donde se presentó al entonces candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández.

Las imágenes, publicadas por ‘OkDiario’, muestran a Aldama a pocos metros del escenario, junto a varios políticos del PSOE.

El mentor de Begoña aparece en la tercera fila, acompañado de altos cargos socialistas, como la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y los exministros Reyes Maroto y José Luis Ábalos, entre otras figuras destacadas del PSOE.

La fotografía que hoy arrasa en redes sociales y aparece en portadas de diarios como ‘El Mundo’, extiende sobre el presidente del Gobierno una sospecha incompatible con la dignidad de su cargo.

Pedro Sánchez no conocía a Aldama.

Yolanda Diaz no sabía nada de las fechorías de Errejón.

El PSOE no tenia constancia de la corrupción de Ábalos.

Mònica García no tenia relación con Iñigo.

Pero hablemos de Franco y Ayuso. pic.twitter.com/uOZo7gHlCg

— Mon Bosch i Codina 🇪🇺 (@josepramonbosch) October 26, 2024