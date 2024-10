Alfonso Rojo: “Sánchez haciendo el indio, Begoña al juzgado, Errejón emplumado y el régimen podrido”

Sánchez se fue a la India con la foto en la que aparece abrazado a Aldama y vuelve de la India con la imputación de otros dos delitos a su mujer.

Me da que en esta ocasión no se encerrará cinco días a meditar en el cuarto de baño de La Moncloa, ni escribirá una carta al sumiso rebaño socialista, pero este tipo es capaz de cualquier cosa.

De salida, ya ha ratificado a los proetarras de Bildu que deja en sus sucias manos la organización de la seguridad ciudadana, retirando a la Policía las pelotas de goma, eliminando la posibilidad de devolver inmigrantes ilegales en caliente y convirtiendo en pillerías, lo que eran hasta ahora los delitos de desobediencia, insultos y ofensas a los agentes de la Fuerzas de Seguridad.

Imagino que el siguiente paso es consagrar por decreto el cuponazo catalán, otorgando a los separatistas privilegios fiscales millonarios, a cuenta de la depauperación de andaluces, manchegos, extremeños, murcianos, valencianos, gallegos, madrileños y todos los demás españoles.

Y por el camino, ahora que Iglesias, Montero y compinches andan farrucos, animados por la crucifixión del vicioso Errejón, y el desmoronamiento de la teñida Yolanda, no descarten que el marido de Begoña asuma las draconianas exigencias que plantea Podemos para ayudarle a aprobar unos presupuestos: romper con Israel y bajar por decreto los alquileres un 40%.

🔴 URGENTE | El Gobierno decide no cancelar el Pleno del Congreso para votar el asalto definitivo a RTVE mientras PP y VOX abandonan el hemiciclo en solidaridad con los valencianos. Esta imagen les perseguirá de por vida. Indignos incluso ante las catástrofes humanitarias. pic.twitter.com/U11GX393sw — Unai Cano (@unaicano10) October 30, 2024

Aquí, en la corte del faraón socialista, en el paraíso de los estafadores de la mascarilla, cabe todo.

Y no me digan, como han hecho muchas veces durante los seis años que llevamos padeciendo esta peste, que no es posible, que no es legal, que la Unión Europea saldrá al paso o que el felón no se atreverá.

Cuerpo a tierra, barriga al suelo y a apretar las nalgas, a la espera de que las tribulaciones judiciales de Sánchez y la imputación de su cuadrilla de maleantes derriben al muñeco.

Andan algunos gurús de Génova 13 y bastantes gerifaltes del IBEX 35, de esos que ahora se indignan porque quieren endiñar un impuesto de padre y muy señor mío a las eléctricas y los bancos, acariciando la tesis de que el PNV se abre a la opción de la moción de censura con PP y VOX.

Algo rápido e indoloro para convocar inmediatamente elecciones.

No piquen. Estos meapilas de la derechona nacionalista vasca nunca han estado mejor que con Sánchez y aunque se angustian viendo que los fanáticos de Bildu les están comiendo la tostada, seguirán a lo suyo, respaldando al felón hasta el final.

Suspender control en Congreso por la tragedia en CValenciana (más de 60 muertos) para dejar solo la reforma de RTVE que no era urgente es muy mezquino. Aunque quizá la urgencia era colocar a afines cuanto antes, incluida la DirCom de Bolaños (2) o la Directora de El Plural (9) https://t.co/rKg7GD6LRm pic.twitter.com/WCqnk7njde — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 30, 2024

No se si con resignación o con esperanza, a lo que me apunto yo es al baile de los juzgados.

Este 18 de noviembre de 2024, lunes, a las 13.30, tiene que peregrinar de nuevo Begoña a los tribunales de la Plaza de Castilla, para declarar en esta ocasión por ‘apropiación indebida’ e ‘intrusismo’, a propósito del software que fabricaron en la Universidad Complutense y que ella puso a su nombre.

Los que como el amo del PSOE vaticinaban tajantes el archivo del caso para después del verano han errado el pronóstico. Begoña está ‘polimputada’ y el calvario va a prolongarse.

El de otros, mucho más relevantes aunque no tan famosos, como el hermano músico, el comisionista Aldama, el ex ministro Ábalos, Koldo, Marlaska, Armengol, Torres, Illa y demás mangantes, no ha hecho más que empezar.

Aunque Sánchez repita como una letanía que va a aguantar 1.000 días, su ‘régimen’ está muerto.

Y muy podrido.