Ana Rosa Quintana, contundente ante la grave acusación contra los hombres de la expodemita Teresa Rodríguez

La frenó en seco.

Ana Rosa Quintana no toleró el ataque generalizado de la expodemita Teresa Rodríguez a los hombres amparándose en el caso de Íñigo Errejón.

La presentadora de ‘Tardear’ (Telecinco) tuvo conocimiento de unos mensajes escritos en la red social X por parte de quien fuese líder de Podemos en Andalucía en los que se lanzó como una posesa a poner de vuelta y media a la población masculina:

No sirven excusas. Hay que asumir la responsabilidad y hacerse cargo del daño causado, especialmente los cargos de representación y proyección pública. No dejemos pasar ni una. Nunca más.

Definitivamente el patriarcado pone dentro de «todo hombre» un violador. Y esto no exime de culpa a ninguno de ellos. Hay quien se lo reconoce y quien no. Quien se lo trabaja y quien no. Lo bueno es que nosotras, gracias al movimiento feminista, ya no estamos solas.

— Teresa Rodríguez 🇵🇸 ۞ (@TeresaRodr_) October 25, 2024